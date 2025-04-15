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Привлечение ветеранов к обучению по базовой военной подготовке: Зеленский подписал законопроект

Киев • УНН

 • 8602 просмотра

Ветераны смогут делиться боевым опытом, обучая украинцев основам военного дела. Закон вступит в силу через месяц после публикации в "Голосе Украины".

Привлечение ветеранов к обучению по базовой военной подготовке: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который привлекает ветеранов к подготовке резерва, позволяет использовать их боевой опыт для обучения украинцев основам ОВС. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №9421.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

В переходных положениях к законопроекту указывается, что он вступит в силу через один месяц со дня его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно законопроекту, задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является содействие приобретению украинцами готовности и способности выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе на основе боевого опыта участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Дополнение

Указанный законопроект был принят Верховной Радой в марте этого года.

Рада разрешила ветеранам войны обучать основам ОЗВП26.03.25, 13:39 • 31731 просмотр

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