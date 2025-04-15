Привлечение ветеранов к обучению по базовой военной подготовке: Зеленский подписал законопроект
Киев • УНН
Ветераны смогут делиться боевым опытом, обучая украинцев основам военного дела. Закон вступит в силу через месяц после публикации в "Голосе Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который привлекает ветеранов к подготовке резерва, позволяет использовать их боевой опыт для обучения украинцев основам ОВС. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №9421.
Детали
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.
В переходных положениях к законопроекту указывается, что он вступит в силу через один месяц со дня его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Согласно законопроекту, задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является содействие приобретению украинцами готовности и способности выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе на основе боевого опыта участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в боевых действиях.
Дополнение
Указанный законопроект был принят Верховной Радой в марте этого года.
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