Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт
Київ • УНН
Ветерани зможуть ділитися бойовим досвідом, навчаючи українців основам військової справи. Закон набуде чинності за місяць після публікації в "Голосі України".
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який залучає ветеранів до підготовки резерву, дозволяє використовувати їхній бойовий досвід для навчання українців основам БЗВП. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №9421.
Деталі
"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.
В перехідних положеннях до законопроєкту вказується, що він набере чинності через один місяць з дня його опублікування у парламентській газеті "Голос України".
Відповідно до законопроєкту, завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є сприяння набуттю українцями готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі на основі бойового досвіду учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у бойових діях.
Доповнення
Зазначений законопроєкт був ухвалений Верховною Радою в березні цього року.
Рада дозволила ветеранам війни навчати основам БЗВП26.03.25, 13:39 • 31731 перегляд