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Financial Times

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The Guardian

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Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт

Київ • УНН

 • 8654 перегляди

Ветерани зможуть ділитися бойовим досвідом, навчаючи українців основам військової справи. Закон набуде чинності за місяць після публікації в "Голосі України".

Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який залучає ветеранів до підготовки резерву, дозволяє використовувати їхній бойовий досвід для навчання українців основам БЗВП. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №9421.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

В перехідних положеннях до законопроєкту вказується, що він набере чинності через один місяць з дня його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Відповідно до законопроєкту, завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є сприяння набуттю українцями готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі на основі бойового досвіду учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у бойових діях.

Доповнення

Зазначений законопроєкт був ухвалений Верховною Радою в березні цього року.

Рада дозволила ветеранам війни навчати основам БЗВП26.03.25, 13:39 • 31731 перегляд

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