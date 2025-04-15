Залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який залучає ветеранів до підготовки резерву, дозволяє використовувати їхній бойовий досвід для навчання українців основам БЗВП. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №9421.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

В перехідних положеннях до законопроєкту вказується, що він набере чинності через один місяць з дня його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Відповідно до законопроєкту, завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є сприяння набуттю українцями готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі на основі бойового досвіду учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у бойових діях.

Доповнення

Зазначений законопроєкт був ухвалений Верховною Радою в березні цього року.

Рада дозволила ветеранам війни навчати основам БЗВП