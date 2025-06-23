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Правительство утвердило новый порядок признания результатов обучения украинских учащихся за рубежом

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Украинское правительство утвердило механизм признания результатов обучения школьников за рубежом. Это нововведение улучшит статус украинских зарубежных школ и их поддержку, а также сохранит связь с украинскими семьями за рубежом.

Правительство утвердило новый порядок признания результатов обучения украинских учащихся за рубежом

Украинское правительство утвердило новое постановление о признании результатов обучения украинских детей за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирины Верещук.

Детали

Заместитель руководителя ОПУ сообщила, что сегодня Кабинет Министров принял порядок признания результатов обучения украинских школьников, которые обучаются за границей.

Сегодня Правительство утвердило порядок признания результатов обучения украинских учеников за границей. Это совершенствует правовой статус украинских зарубежных школ, их учеников и преподавателей

- пожаловалась чиновница.

В то же время Верещук отметила, что нововведение поможет улучшить материально-техническую базу украинских школ за границей.

"Это также способствует улучшению финансирования и материального обеспечения таких центров украинского образования", – написала она.

Ирина Верещук подчеркнула стратегическое значение зарубежных школ для сохранения национальной идентичности.

"Хочу еще раз подчеркнуть важность украинских школ за границей", – отметила она.

По ее словам, украинское государство должно поддерживать контакт с семьями, которые временно находятся за пределами страны:

"Потому что украинское государство должно беречь связь с украинскими семьями в Европе и других странах. Это наш стратегический ресурс", – добавила Верещук.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук обратилась к правительствам стран, где временно находятся украинские дети, с просьбой поддержать образовательную инициативу Украины.

Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу15.06.25, 08:00 • 77174 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Наши за границейОбразование
Украина
Ирина Верещук
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