К национальному сопротивлению будут готовиться все: в Верховной Раде регистрируют законопроект

Сегодня в Верховной Раде регистрируется законопроект об изменениях в законодательство о национальном сопротивлении.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

Детали

По ее словам, это важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства. Что известно, подготовку будут проходить разные категории граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.

Центры будут иметь право:

использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

Система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! - отметила Верещук.

Напомним

Ранее УНН писал, что в каждом регионе Украины заработают центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров, а также требования к их деятельности.

Кабмин утвердил порядок создания центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Их целью является подготовка украинцев к сопротивлению в условиях агрессии рф.