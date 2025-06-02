К национальному сопротивлению будут готовиться все: в Верховной Раде регистрируют законопроект
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в законодательство о национальном сопротивлении. Подготовку будут проходить разные категории граждан, мужчины и женщины.
Сегодня в Верховной Раде регистрируется законопроект об изменениях в законодательство о национальном сопротивлении.
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.
Детали
По ее словам, это важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства. Что известно, подготовку будут проходить разные категории граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;
- подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;
- обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;
- руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.
Центры будут иметь право:
- использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;
- создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.
Система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать!
Напомним
Ранее УНН писал, что в каждом регионе Украины заработают центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров, а также требования к их деятельности.
Кабмин утвердил порядок создания центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Их целью является подготовка украинцев к сопротивлению в условиях агрессии рф.