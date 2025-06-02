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До національного супротиву будуть готуватися усі: у Верховній Раді реєструють законопроєкт

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Підготовку проходитимуть різні категорії громадян, чоловіки та жінки.

До національного супротиву будуть готуватися усі: у Верховній Раді реєструють законопроєкт

Сьогодні у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.  

Деталі

За її словами, це важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави. Що відомо підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

  • підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
    • навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
      • керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

         Центри матимуть право:

        • використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
          • створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

            Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати!

            - зазначила Верещук.

            Нагадаємо

            Раніше УНН писав, що у кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.

             Кабмін затвердив порядок створення центрів підготовки громадян до національного спротиву. Їх метою є підготовка українців до опору в умовах агресії рф. 

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

            СуспільствоПолітикаОсвіта
            Верховна Рада
            Україна
            Ірина Верещук
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