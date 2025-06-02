До національного супротиву будуть готуватися усі: у Верховній Раді реєструють законопроєкт

Сьогодні у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

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За її словами, це важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави. Що відомо підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри матимуть право:

використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;

створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! - зазначила Верещук.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності.

Кабмін затвердив порядок створення центрів підготовки громадян до національного спротиву. Їх метою є підготовка українців до опору в умовах агресії рф.