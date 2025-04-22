В Україні затверджено порядок створення центрів підготовки до нацспротиву: Міноборони озвучило деталі

В Україні встановили нормативну рамку функціонування мережі Центрів національного спротиву. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

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Кабінет міністрів затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Цей порядок був розроблений Міноборони у співпраці з Офісом президента.

Даний документ визначає порядок створення і функціонування даних центрів, встановлює засади їхньої діяльності, регламентує взаємодію центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами ТрО, Силами спеціальних операцій, інститутами громадянського суспільства тощо.

Як зазначили у Міноборони, метою створення даних центрів є підготовка громадян України до національного спротиву в умовах російської збройної агресії, формування у громадян патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

Центри підготовки будуть створені в областях та Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їх створення виступатимуть голови обласних або місцевих державних (військових) адміністрацій, а рішення про створення цих центрів ухвалюватимуть обласні ради.

Матеріально – технічна база центрів формуватиметься коштом місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством. Інструкторами в центрах будуть ветерани російсько-української війни.

Центри підготовки до нацспротиву запрацюють у кожному регіоні України