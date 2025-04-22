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В Украине утвержден порядок создания центров подготовки к нацсопротивлению: Минобороны озвучило детали

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Кабмин утвердил порядок создания центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Их целью является подготовка украинцев к сопротивлению в условиях агрессии РФ.

В Украине утвержден порядок создания центров подготовки к нацсопротивлению: Минобороны озвучило детали

В Украине установили нормативную рамку функционирования сети Центров национального сопротивления. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет министров утвердил порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Этот порядок был разработан Минобороны в сотрудничестве с Офисом президента.

Данный документ определяет порядок создания и функционирования данных центров, устанавливает принципы их деятельности, регламентирует взаимодействие центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами ТрО, Силами специальных операций, институтами гражданского общества и т.д.

Как отметили в Минобороны, целью создания данных центров является подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению в условиях российской вооруженной агрессии, формирование у граждан патриотического сознания, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

Центры подготовки будут созданы в областях и Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициаторами их создания будут выступать председатели областных или местных государственных (военных) администраций, а решения о создании этих центров будут принимать областные советы.

Материально – техническая база центров будет формироваться за счет местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством. Инструкторами в центрах будут ветераны российско-украинской войны.

Центры подготовки к нацсопротивлению заработают в каждом регионе Украины18.04.25, 17:10 • 7518 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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