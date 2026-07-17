Семьи военнопленных передали представителю Папы Римского списки для освобождения
Киев • УНН
Семьи украинских военнопленных передали кардиналу Дзуппи списки пленных. Они рассчитывают на содействие Святого Престола в освобождении.
Семьи украинских военнопленных и пропавших без вести во время встречи со специальным представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи передали ему списки украинских военнопленных, рассчитывая на дальнейшее содействие Святого Престола в их освобождении. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, информирует УНН.
Детали
По ее словам, разговор был о бойцах "Азова", пытках украинских защитников и защитниц в российском плену, о незаконно осужденных военных, пленных женщинах, тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также о тех воинах, чье пребывание в плену до сих пор не подтверждено российской стороной.
Святой Престол остается одним из немногих международных субъектов, который имеет возможность вести гуманитарный диалог по освобождению наших людей. Мы высоко ценим эти усилия
Напомним
С начала 2026 года в рамках обмена пленными удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев, а всего - более 9,5 тыс.
ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к рф освободить пленных и вернуть украинских детей12.07.26, 00:37 • 18117 просмотров