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ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к рф освободить пленных и вернуть украинских детей

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию с резолюцией Украины о военных преступлениях рф. Документ призывает к освобождению военнопленных, гражданских заложников и возвращению похищенных детей.

ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к рф освободить пленных и вернуть украинских детей

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, в которую вошла инициированная Украиной резолюция о военных преступлениях России, необходимости освобождения военнопленных и гражданских заложников, а также возвращения похищенных украинских детей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

В МИД отметили, что документ был принят 8 июля во время Ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ. Резолюцию подготовила Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Во время открытия сессии президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал международное сообщество усилить давление на Россию. В частности, он подчеркнул необходимость укрепления украинской системы противовоздушной обороны, сохранения санкционного давления, борьбы с "теневым флотом" РФ, а также активизации усилий для возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и похищенных детей.

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В Гаагской декларации ПА ОБСЕ вновь призвала Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, вывести войска со всей территории государства в пределах международно признанных границ, освободить трех задержанных сотрудников ОБСЕ и воздержаться от любых угроз или применения силы. Также ассамблея подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвала страны-участницы продолжать и наращивать политическую, военную, финансовую, гуманитарную и восстановительную помощь Украине.

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Степан Гафтко

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