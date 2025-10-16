российские силовики едва не отобрали у матери полуторагодовалого мальчика: Украина спасла из оккупации еще восемь детей

Украине удалось спасти из оккупации восемь украинских детей и подростков. Все получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Полуторагодовалого мальчика российские силовики чуть не отобрали у матери после того, как нашли в ее телефоне контакт с украинским военным. Семнадцатилетняя девушка стала свидетелем избиений и допросов своих близких, когда в их дом ворвались российские военные. Шестнадцатилетнюю и тринадцатилетнюю сестер заставляли учиться по российской программе, травили за украинский язык и принудительно записали в так называемое "движение первых" – организацию, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора. Десятилетнего мальчика отец годами прятал дома, чтобы спасти его от принудительного обучения в российской школе