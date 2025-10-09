Украине удалось спасти еще 23 украинских детей и подростков из оккупации - ОП

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 23 детей. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская, психологическая и гуманитарная помощь, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти группу из 23 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Двух сестер 11 и 14 лет оккупанты пытались принудить ходить в российскую школу, угрожая матери забрать детей в случае отказа. Один из подростков после оккупации остался без опеки и его заставили оформить российский паспорт, но он принципиально отказался учиться в российской школе