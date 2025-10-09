Украине удалось спасти еще 23 украинских детей и подростков из оккупации - ОП
Киев • УНН
23 украинских детей и подростков возвращены на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий. Некоторых детей принуждали к российским школам и оформлению российских паспортов.
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 23 детей. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская, психологическая и гуманитарная помощь, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти группу из 23 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий. Двух сестер 11 и 14 лет оккупанты пытались принудить ходить в российскую школу, угрожая матери забрать детей в случае отказа. Один из подростков после оккупации остался без опеки и его заставили оформить российский паспорт, но он принципиально отказался учиться в российской школе
Глава ОП также рассказал, что маленькую девочку с мамой однажды не выпустили из оккупации в связи со службой родственника в Вооруженных силах Украины. После этого семья осталась без каких-либо документов и жила под постоянным давлением.
Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к спокойной жизни. Спасибо Save Ukraine, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц и всем партнерам за помощь в спасении детей
Дополнение
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что более 80 тысяч человек пропали без вести в Украине из-за преступлений российских захватчиков. В частности, это касается принудительной депортации и незаконного перемещения украинских детей.
В Донецкой области четыре ребенка вместе с семьями должны быть принудительно эвакуированы из окрестностей Краматорска. Это связано с тяжелой ситуацией с безопасностью в регионе.