Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

Понад 80 тисяч людей зникли без вісті в Україні через злочини російських загарбників. Зокремо це стосується примусової депортації та незаконного переміщення українських дітей, пише УНН з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

Виступив на Міжнародній конференції "Об’єднання зусиль та посилення співпраці для вирішення проблеми зниклих безвісти" у межах Бакинського діалогу. Для України це нагода говорити відверто про один із найболючіших наслідків російської агресії. В Україні сьогодні близько 80 тисяч громадян вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Це — прямий наслідок дій РФ в Україні: масові викрадення українських цивільних громадян, приховування інформації про військовополонених - зазначив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що окремим і особливо серйозним злочином російських загарбників стали депортації та незаконне переміщення українських дітей. Такий масштаб означає тисячі особистих трагедій і тривалу невизначеність для родин.

Промовистим прикладом є історія українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Під час окупації Харківщини його викрали російські військові. Після деокупації в Ізюмі було виявлено масове поховання з понад 400 тілами. Під номером 319 знайшли Володимира. Смерть підтвердила ДНК експертиза. Його доля стала символом злочинів росії проти життя, культури й людяності - наголосив Лубінець.

Дмитро Лубінець додав, що подібні виклики добре знайомі Азербайджану. Досвід цієї країни, напрацьований упродовж десятиліть у сфері пошуку та ідентифікації зниклих безвісти, є надзвичайно цінним.

Саме тому я запропонував започаткувати спільну робочу групу України та Азербайджану за участі представників судово-медичних установ країн - наголосив Лубінець.

Він додав, що досвід та ресурси дадуть змогу посилити пошук, ідентифікацію та повернення імен тим, хто досі перебуває у невідомості.

І найголовніше — невідворотна відповідальність рф за ці злочини має стати гарантією того, що подібне більше ніколи не повториться - підсумував омбудсман.

Доповнення

У рамках обміну полоненими між рф та Україною, додому вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних, які перебували у неволі практично з 2022 року. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

Підписавши закон про вихід росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням, кремль позбавив світ важелів міжнародного контролю за тюрмами рф і окупованими територіями.