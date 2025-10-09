Более 80 тысяч пропавших без вести: Лубинец описал масштабы российских преступлений против украинцев

Более 80 тысяч человек пропали без вести в Украине из-за преступлений российских захватчиков. В частности, это касается принудительной депортации и незаконного перемещения украинских детей, пишет УНН со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Выступил на Международной конференции "Объединение усилий и усиление сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести" в рамках Бакинского диалога. Для Украины это возможность откровенно говорить об одном из самых болезненных последствий российской агрессии. В Украине сегодня около 80 тысяч граждан считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Это — прямое следствие действий рф в Украине: массовые похищения украинских гражданских лиц, сокрытие информации о военнопленных - отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что отдельным и особо серьезным преступлением российских захватчиков стали депортации и незаконное перемещение украинских детей. Такой масштаб означает тысячи личных трагедий и длительную неопределенность для семей.

Красноречивым примером является история украинского детского писателя Владимира Вакуленко. Во время оккупации Харьковщины его похитили российские военные. После деоккупации в Изюме было обнаружено массовое захоронение с более чем 400 телами. Под номером 319 нашли Владимира. Смерть подтвердила ДНК экспертиза. Его судьба стала символом преступлений России против жизни, культуры и человечности - подчеркнул Лубинец.

Дмитрий Лубинец добавил, что подобные вызовы хорошо знакомы Азербайджану. Опыт этой страны, наработанный на протяжении десятилетий в сфере поиска и идентификации пропавших без вести, является чрезвычайно ценным.

Именно поэтому я предложил создать совместную рабочую группу Украины и Азербайджана с участием представителей судебно-медицинских учреждений стран - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что опыт и ресурсы позволят усилить поиск, идентификацию и возвращение имен тем, кто до сих пор находится в неизвестности.

И самое главное — неотвратимая ответственность РФ за эти преступления должна стать гарантией того, что подобное больше никогда не повторится - подытожил омбудсмен.

Дополнение

В рамках обмена пленными между рф и Украиной домой удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских, которые находились в неволе практически с 2022 года. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет.

Подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предупреждению пыток, Кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями.