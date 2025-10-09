$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 23361 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 41379 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 42712 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 25540 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21647 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 37345 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17280 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16013 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17157 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Более 80 тысяч пропавших без вести: Лубинец описал масштабы российских преступлений против украинцев

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что более 80 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести из-за преступлений рф, включая принудительную депортацию детей. Он предложил создать совместную рабочую группу с Азербайджаном для поиска и идентификации пропавших.

Более 80 тысяч пропавших без вести: Лубинец описал масштабы российских преступлений против украинцев

Более 80 тысяч человек пропали без вести в Украине из-за преступлений российских захватчиков. В частности, это касается принудительной депортации и незаконного перемещения украинских детей, пишет УНН со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Выступил на Международной конференции "Объединение усилий и усиление сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести" в рамках Бакинского диалога. Для Украины это возможность откровенно говорить об одном из самых болезненных последствий российской агрессии. В Украине сегодня около 80 тысяч граждан считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Это — прямое следствие действий рф в Украине: массовые похищения украинских гражданских лиц, сокрытие информации о военнопленных 

- отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что отдельным и особо серьезным преступлением российских захватчиков стали депортации и незаконное перемещение украинских детей. Такой масштаб означает тысячи личных трагедий и длительную неопределенность для семей.

Красноречивым примером является история украинского детского писателя Владимира Вакуленко. Во время оккупации Харьковщины его похитили российские военные. После деоккупации в Изюме было обнаружено массовое захоронение с более чем 400 телами. Под номером 319 нашли Владимира. Смерть подтвердила ДНК экспертиза. Его судьба стала символом преступлений России против жизни, культуры и человечности 

- подчеркнул Лубинец.

Дмитрий Лубинец добавил, что подобные вызовы хорошо знакомы Азербайджану. Опыт этой страны, наработанный на протяжении десятилетий в сфере поиска и идентификации пропавших без вести, является чрезвычайно ценным.

Именно поэтому я предложил создать совместную рабочую группу Украины и Азербайджана с участием представителей судебно-медицинских учреждений стран 

- подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что опыт и ресурсы позволят усилить поиск, идентификацию и возвращение имен тем, кто до сих пор находится в неизвестности.

И самое главное — неотвратимая ответственность РФ за эти преступления должна стать гарантией того, что подобное больше никогда не повторится 

- подытожил омбудсмен.

Дополнение

В рамках обмена пленными между рф и Украиной домой удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских, которые находились в неволе практически с 2022 года. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 59 лет.

Подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предупреждению пыток, Кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями.

Павел Зинченко

Война в Украине
Азербайджан
Украина