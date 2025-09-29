Відкрили шлях до ще більших репресій: омбудсман України відреагував на вихід рф з Європейської конвенції проти катувань
Київ • УНН
У рф підписано закон про вихід з Європейської конвенції із запобігання катуванням, що позбавляє світ міжнародного контролю за тюрмами рф та окупованими територіями. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що це демонструє тортури як елемент державної політики Кремля.
Підписавши закон про вихід росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням, кремль позбавив світ важелів міжнародного контролю за тюрмами рф і окупованими територіями. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Це рішення є не просто формальністю у правовій площині, а демонстративним кроком, який знімає останні "маски" та підтверджує: тортури є елементом державної політики кремля. Денонсація означає, що кремль свідомо уникає міжнародного контролю та позбавляє світ важелів реагування на факти катувань у тюрмах рф та на тимчасово окупованих територіях, де утримуються українські військовополонені та цивільні
Омбудсман зазначив, що це є "відвертим політичним сигналом, що москва не визнає європейських стандартів і більше не зобов’язується дотримуватися правил, які захищають людську гідність".
У воєнних умовах така відмова від механізмів контролю неминуче посилює ризики масових і системних порушень прав людини
Уповноважений заявив, що у відповідь світ має використати чинні інструменти, зокрема активізувати роботу механізмів ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже росія й надалі є учасницею Конвенції ООН проти катувань.
Важливо продовжувати фіксувати злочини катувань та передавати докази до Міжнародного кримінального суду, посилювати персональні санкції проти організаторів і виконавців катувань, підтримувати постраждалих, а також правозахисників, які ведуть цю боротьбу
Доповнення
Європейська конвенція із запобігання катуванням не лише забороняє жорстоке та нелюдське поводження, а й передбачає механізми контролю. Для цього при Раді Європи діє Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право здійснювати моніторинг у місцях несвободи. Попри те, що росія була виключена з Ради Європи ще у березні 2022 року, вона формально залишалася учасницею конвенції, що давало юридичні підстави для міжнародного тиску. Тепер і ця можливість втрачена.
Раніше УНН писав, що експерти ОБСЄ у своєму звіті виявили масове та систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими росією, що призвело до загибелі щонайменше 169 осіб.