Відкрили шлях до ще більших репресій: омбудсман України відреагував на вихід рф з Європейської конвенції проти катувань

Підписавши закон про вихід росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням, кремль позбавив світ важелів міжнародного контролю за тюрмами рф і окупованими територіями. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Це рішення є не просто формальністю у правовій площині, а демонстративним кроком, який знімає останні "маски" та підтверджує: тортури є елементом державної політики кремля. Денонсація означає, що кремль свідомо уникає міжнародного контролю та позбавляє світ важелів реагування на факти катувань у тюрмах рф та на тимчасово окупованих територіях, де утримуються українські військовополонені та цивільні