Открыли путь к еще большим репрессиям: омбудсмен Украины отреагировал на выход рф из Европейской конвенции против пыток
Киев • УНН
В рф подписан закон о выходе из Европейской конвенции по предупреждению пыток, что лишает мир международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что это демонстрирует пытки как элемент государственной политики кремля.
Подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предупреждению пыток, кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Это решение является не просто формальностью в правовой плоскости, а демонстративным шагом, который снимает последние "маски" и подтверждает: пытки являются элементом государственной политики кремля. Денонсация означает, что Кремль сознательно избегает международного контроля и лишает мир рычагов реагирования на факты пыток в тюрьмах рф и на временно оккупированных территориях, где содержатся украинские военнопленные и гражданские
Омбудсмен отметил, что это является "откровенным политическим сигналом, что москва не признает европейских стандартов и больше не обязуется соблюдать правила, защищающие человеческое достоинство".
В военных условиях такой отказ от механизмов контроля неизбежно усиливает риски массовых и системных нарушений прав человека
Уполномоченный заявил, что в ответ мир должен использовать действующие инструменты, в частности активизировать работу механизмов ООН, а также Международного комитета Красного Креста, ведь россия и в дальнейшем является участницей Конвенции ООН против пыток.
Важно продолжать фиксировать преступления пыток и передавать доказательства в Международный уголовный суд, усиливать персональные санкции против организаторов и исполнителей пыток, поддерживать пострадавших, а также правозащитников, ведущих эту борьбу
Дополнение
Европейская конвенция по предупреждению пыток не только запрещает жестокое и бесчеловечное обращение, но и предусматривает механизмы контроля. Для этого при Совете Европы действует Европейский комитет по предупреждению пыток, который имеет право осуществлять мониторинг в местах несвободы. Несмотря на то, что россия была исключена из Совета Европы еще в марте 2022 года, она формально оставалась участницей конвенции, что давало юридические основания для международного давления. Теперь и эта возможность утрачена.
Ранее УНН писал, что эксперты ОБСЕ в своем отчете обнаружили массовое и систематическое применение пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными россией, что привело к гибели по меньшей мере 169 человек.