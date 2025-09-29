Открыли путь к еще большим репрессиям: омбудсмен Украины отреагировал на выход рф из Европейской конвенции против пыток

Подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предупреждению пыток, кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Это решение является не просто формальностью в правовой плоскости, а демонстративным шагом, который снимает последние "маски" и подтверждает: пытки являются элементом государственной политики кремля. Денонсация означает, что Кремль сознательно избегает международного контроля и лишает мир рычагов реагирования на факты пыток в тюрьмах рф и на временно оккупированных территориях, где содержатся украинские военнопленные и гражданские