З околиць Краматорська примусово евакуюють чотирьох дітей

У Донецькій області чотири дитини разом з сім’ями мають бути примусово евакуйовані із околиць Краматорська. Це пов’язано з важкою безпековою ситуацією в регіоні, повідомив голова Донецької ОВА Денис Філашкін, пише УНН.

Рішення про евакуацію родин із дітьми в примусовий спосіб ухвалили на попередньому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області - повідомив Філашкін.

Він також уточним, рішення стосується сіл Василівська Пустош і Семенівка, а також колишньої Новоселівки, що зараз включена до складу Краматорська.

У цій місцині ворог регулярно застосовує FPV-дрони, тож, щоб зберегти життя і здоров'я, треба звідти евакуюватися, а найважливіше — евакуювати дітей, які не здатні діяти самостійно. Таких дітей на цій території залишилося 4 — усіх їх разом із сім'ями маємо доставити до більш безпечних регіонів - підкреслив Філашкін.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківській області планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.

Російські обстріли мають на меті дестабілізувати Запоріжжя та максимально нашкодити цивільним. Нещодавно у місті почали проводити евакуаційні тренування. Мешканцям, які можуть виїхати, рекомендують тимчасово залишити місто і перечекати посилену фазу російського наступу.