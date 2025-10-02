Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко
Київ • УНН
Російські обстріли Запоріжжя мають на меті дестабілізацію та терор цивільного населення. Мешканцям рекомендують тимчасово залишити місто через посилену фазу російського наступу.
Російські обстріли мають на меті дестабілізувати Запоріжжя та максимально нашкодити цивільним. Нещодавно у місті почали проводити евакуаційні тренування. Мешканцям, які можуть виїхати, рекомендують тимчасово залишити місто і перечекати посилену фазу російського наступу. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.
росіяни намагаються посунути так, щоб максимально докучати нашому Запоріжжю, нашим цивільним, фактично влаштувати там терор співставлений з тим, що вони влаштували на Херсонщині
Він також зазначив, що у Запоріжжі почали проводити тренування з евакуації у певних районах міста. Він додав, що це пов'язано із тим, що минулого тижня місто зазнавало численних ударів - зокрема безпілотниками, авіабомбами, ракетами та балістичними засобами, що прямо вказало на необхідність мешканцям готуватися до надзвичайних ситуацій.
Але я б дивився в той бік, куди той, хто може виїхати, принаймні на певний час, допоки не закінчиться оцей восени наступ російський, його активна фаза. Я б все ж таки перечекав, тому що основна задача росіян не посунутись ближче до Запоріжжя... з точки зору потенційної окупації Запоріжжя, захоплення більших територій чи щось таке. В них там мета дуже проста і вона перед ними стоїть - це дестабілізація максимальної ситуації через терор цивільного населення Запоріжжя
Нагадаємо
Внаслідок 727 ударів окупантів по 14 населених пунктах Запорізької області восьмеро людей отримали поранення. Дві ракети влучили по Запоріжжю, а також зафіксовано сім авіаційних ударів та 526 ударів БпЛА.