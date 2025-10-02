Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко

Російські обстріли мають на меті дестабілізувати Запоріжжя та максимально нашкодити цивільним. Нещодавно у місті почали проводити евакуаційні тренування. Мешканцям, які можуть виїхати, рекомендують тимчасово залишити місто і перечекати посилену фазу російського наступу. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

росіяни намагаються посунути так, щоб максимально докучати нашому Запоріжжю, нашим цивільним, фактично влаштувати там терор співставлений з тим, що вони влаштували на Херсонщині

Він також зазначив, що у Запоріжжі почали проводити тренування з евакуації у певних районах міста. Він додав, що це пов'язано із тим, що минулого тижня місто зазнавало численних ударів - зокрема безпілотниками, авіабомбами, ракетами та балістичними засобами, що прямо вказало на необхідність мешканцям готуватися до надзвичайних ситуацій.

Але я б дивився в той бік, куди той, хто може виїхати, принаймні на певний час, допоки не закінчиться оцей восени наступ російський, його активна фаза. Я б все ж таки перечекав, тому що основна задача росіян не посунутись ближче до Запоріжжя... з точки зору потенційної окупації Запоріжжя, захоплення більших територій чи щось таке. В них там мета дуже проста і вона перед ними стоїть - це дестабілізація максимальної ситуації через терор цивільного населення Запоріжжя