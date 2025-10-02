$41.220.08
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
13:54 • 19174 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
2 жовтня, 13:45 • 23762 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 15417 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
2 жовтня, 12:31 • 18495 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24642 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29072 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30679 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27243 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 50480 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Російські обстріли Запоріжжя мають на меті дестабілізацію та терор цивільного населення. Мешканцям рекомендують тимчасово залишити місто через посилену фазу російського наступу.

Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко

Російські обстріли мають на меті дестабілізувати Запоріжжя та максимально нашкодити цивільним. Нещодавно у місті почали проводити евакуаційні тренування. Мешканцям, які можуть виїхати, рекомендують тимчасово залишити місто і перечекати посилену фазу російського наступу. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

росіяни намагаються посунути так, щоб максимально докучати нашому Запоріжжю, нашим цивільним, фактично влаштувати там терор співставлений з тим, що вони влаштували на Херсонщині 

- сказав Андрющенко.

Він також зазначив, що у Запоріжжі почали проводити тренування з евакуації у певних районах міста. Він додав, що це пов'язано із тим, що минулого тижня місто зазнавало численних ударів - зокрема безпілотниками, авіабомбами, ракетами та балістичними засобами, що прямо вказало на необхідність мешканцям готуватися до надзвичайних ситуацій.

Але я б дивився в той бік, куди той, хто може виїхати, принаймні на певний час, допоки не закінчиться оцей восени наступ російський, його активна фаза. Я б все ж таки перечекав, тому що основна задача росіян не посунутись ближче до Запоріжжя... з точки зору потенційної окупації Запоріжжя, захоплення більших територій чи щось таке. В них там мета дуже проста і вона перед ними стоїть - це дестабілізація максимальної ситуації через терор цивільного населення Запоріжжя 

- наголосив Андрющенко, додавши, що там буде «прилітати» всюди, куди росія «може дістати».

Внаслідок 727 ударів окупантів по 14 населених пунктах Запорізької області восьмеро людей отримали поранення. Дві ракети влучили по Запоріжжю, а також зафіксовано сім авіаційних ударів та 526 ударів БпЛА.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Херсонська область
Запоріжжя