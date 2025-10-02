Жителям Запорожской области стоит уехать и переждать активную фазу российского наступления - Андрющенко

Российские обстрелы имеют целью дестабилизировать Запорожье и максимально навредить гражданским. Недавно в городе начали проводить эвакуационные тренировки. Жителям, которые могут выехать, рекомендуют временно покинуть город и переждать усиленную фазу российского наступления. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

россияне пытаются продвинуться так, чтобы максимально досаждать нашему Запорожью, нашим гражданским, фактически устроить там террор, сопоставимый с тем, что они устроили на Херсонщине

Он также отметил, что в Запорожье начали проводить тренировки по эвакуации в определенных районах города. Он добавил, что это связано с тем, что на прошлой неделе город подвергался многочисленным ударам - в частности беспилотниками, авиабомбами, ракетами и баллистическими средствами, что прямо указало на необходимость жителям готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Но я бы смотрел в ту сторону, куда тот, кто может выехать, по крайней мере на определенное время, пока не закончится это осеннее наступление российское, его активная фаза. Я бы все же переждал, потому что основная задача россиян не продвинуться ближе к Запорожью... с точки зрения потенциальной оккупации Запорожья, захвата больших территорий или что-то такое. У них там цель очень проста и она перед ними стоит - это дестабилизация максимальной ситуации через террор гражданского населения Запорожья