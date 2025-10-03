Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині

У Харківській області планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За словами Олега Синєгубова, зараз триває евакуація на Куп’янському та Ізюмському напрямках.

Він також повідомив, що планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.

Очільник Харківської ОВА запевнив, що місто Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ.

Фронт залишається стабільним завдяки нашим військовим - наголосив він.

Нагадаємо

На Куп'янському напрямку триває евакуація населення, 758 людей залишаються в місті, загалом на напрямку близько 4,4 тисячі осіб. Ворог знищив критичну інфраструктуру, але ЗСУ стримують наступ, а Харківщина готується до опалювального сезону.

Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко