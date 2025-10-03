$41.220.08
2 жовтня, 18:06
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
2 жовтня, 13:54
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
2 жовтня, 13:45
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
2 жовтня, 12:31
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

У Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку. Наразі евакуація триває на Куп’янському та Ізюмському напрямках, а Куп'янськ залишається під контролем ЗСУ.

Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині

У Харківській області планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За словами Олега Синєгубова, зараз триває евакуація на Куп’янському та Ізюмському напрямках.

Він також повідомив, що планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.

Очільник Харківської ОВА запевнив, що місто Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ.

Фронт залишається стабільним завдяки нашим військовим

- наголосив він.

Нагадаємо

На Куп'янському напрямку триває евакуація населення, 758 людей залишаються в місті, загалом на напрямку близько 4,4 тисячі осіб. Ворог знищив критичну інфраструктуру, але ЗСУ стримують наступ, а Харківщина готується до опалювального сезону.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Олег Синєгубов
Збройні сили України