Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине
Киев • УНН
В Харьковской области планируют расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении. Сейчас эвакуация продолжается на Купянском и Изюмском направлениях, а Купянск остается под контролем ВСУ.
В Харьковской области планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Олега Синегубова, сейчас идет эвакуация на Купянском и Изюмском направлениях.
Он также сообщил, что планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении.
Глава Харьковской ОВА заверил, что город Купянск находится под контролем ВСУ.
Фронт остается стабильным благодаря нашим военным
Напомним
На Купянском направлении продолжается эвакуация населения, 758 человек остаются в городе, всего на направлении около 4,4 тысячи человек. Враг уничтожил критическую инфраструктуру, но ВСУ сдерживают наступление, а Харьковщина готовится к отопительному сезону.
Жителям Запорожской области стоит уехать и переждать активную фазу российского наступления - Андрющенко02.10.25, 21:08 • 3416 просмотров