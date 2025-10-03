Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине

В Харьковской области планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Олега Синегубова, сейчас идет эвакуация на Купянском и Изюмском направлениях.

Он также сообщил, что планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении.

Глава Харьковской ОВА заверил, что город Купянск находится под контролем ВСУ.

Фронт остается стабильным благодаря нашим военным - подчеркнул он.

Напомним

На Купянском направлении продолжается эвакуация населения, 758 человек остаются в городе, всего на направлении около 4,4 тысячи человек. Враг уничтожил критическую инфраструктуру, но ВСУ сдерживают наступление, а Харьковщина готовится к отопительному сезону.

