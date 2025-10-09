Из окрестностей Краматорска принудительно эвакуируют четырех детей

В Донецкой области четверо детей вместе с семьями должны быть принудительно эвакуированы из окрестностей Краматорска. Это связано с тяжелой ситуацией с безопасностью в регионе, сообщил глава Донецкой ОВА Денис Филашкин, пишет УНН.

Решение об эвакуации семей с детьми в принудительном порядке приняли на предыдущем заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области - сообщил Филашкин.

Он также уточнил, что решение касается сел Васильевская Пустошь и Семеновка, а также бывшей Новоселовки, которая сейчас включена в состав Краматорска.

В этом месте враг регулярно применяет FPV-дроны, поэтому, чтобы сохранить жизнь и здоровье, нужно оттуда эвакуироваться, а самое важное — эвакуировать детей, которые не способны действовать самостоятельно. Таких детей на этой территории осталось 4 — всех их вместе с семьями должны доставить в более безопасные регионы - подчеркнул Филашкин.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении.

Российские обстрелы имеют целью дестабилизировать Запорожье и максимально навредить гражданским. Недавно в городе начали проводить эвакуационные тренировки. Жителям, которые могут выехать, рекомендуют временно покинуть город и переждать усиленную фазу российского наступления.