14:03 • 5092 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14305 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31152 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33729 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21842 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20228 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32873 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16833 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15708 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16944 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Из окрестностей Краматорска принудительно эвакуируют четырех детей

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Четыре ребенка вместе с семьями будут принудительно эвакуированы из окрестностей Краматорска в Донецкой области из-за тяжелой ситуации с безопасностью. Решение касается сел Васильевская Пустошь, Семеновка и бывшей Новоселовки.

Из окрестностей Краматорска принудительно эвакуируют четырех детей

В Донецкой области четверо детей вместе с семьями должны быть принудительно эвакуированы из окрестностей Краматорска. Это связано с тяжелой ситуацией с безопасностью в регионе, сообщил глава Донецкой ОВА Денис Филашкин, пишет УНН.

Решение об эвакуации семей с детьми в принудительном порядке приняли на предыдущем заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области 

- сообщил Филашкин.

Он также уточнил, что решение касается сел Васильевская Пустошь и Семеновка, а также бывшей Новоселовки, которая сейчас включена в состав Краматорска.

В этом месте враг регулярно применяет FPV-дроны, поэтому, чтобы сохранить жизнь и здоровье, нужно оттуда эвакуироваться, а самое важное — эвакуировать детей, которые не способны действовать самостоятельно. Таких детей на этой территории осталось 4 — всех их вместе с семьями должны доставить в более безопасные регионы 

- подчеркнул Филашкин.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области планируется расширить принудительную эвакуацию семей с детьми на Великобурлукском направлении.

Российские обстрелы имеют целью дестабилизировать Запорожье и максимально навредить гражданским. Недавно в городе начали проводить эвакуационные тренировки. Жителям, которые могут выехать, рекомендуют временно покинуть город и переждать усиленную фазу российского наступления.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Донецкая область
Олег Синегубов
Харьковская область
Краматорск
Запорожье