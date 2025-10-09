Україні вдалося врятувати ще 23 українських дітей і підлітків із окупації - ОП
Київ • УНН
23 українських дітей та підлітків повернуто на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій. Деяких дітей примушували до російських шкіл та оформлення російських паспортів.
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 23 дітей. Зараз їм надається вся необхідна медична, психологічна та гуманітарна допомога, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій. Двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови. Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі
Глава ОП також розповів, що маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації у звʼязку зі службою родича у Збройних силах України. Після цього сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском.
Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб та всім партнерам за допомогу у порятунку дітей
Доповнення
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що понад 80 тисяч людей зникли без вісті в Україні через злочини російських загарбників. Зокремо це стосується примусової депортації та незаконного переміщення українських дітей.
У Донецькій області чотири дитини разом з сім’ями мають бути примусово евакуйовані із околиць Краматорська. Це пов’язано з важкою безпековою ситуацією в регіоні.