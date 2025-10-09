Україні вдалося врятувати ще 23 українських дітей і підлітків із окупації - ОП

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 23 дітей. Зараз їм надається вся необхідна медична, психологічна та гуманітарна допомога, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій. Двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови. Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі