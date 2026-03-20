Экс-переводчицу путина назначили наблюдателем ОБСЕ на выборах в Венгрии – правозащитники призвали изменить состав делегации

Правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, которая находится под санкциями и была бывшей переводчицей российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Группа HHC обратилась с просьбой освободить бывшую переводчицу путина от исполнения обязанностей, связанных с выборами в Венгрии, чтобы обеспечить атмосферу доверия и конфиденциальности

По информации на сайте организации, Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА), "помогает в подготовке и сопровождает официальные визиты представителей ПА ОБСЕ, а также оказывает поддержку миссиям по наблюдению за выборами".

Отмечается, что ранее она работала в Министерстве иностранных дел россии.

Пресс-секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нат Перри в ответе на вопрос Reuters, присланном по электронной почте, отметила, что опасения относительно участия Боярской являются "безосновательными" и что организация не планирует исключать ее из состава миссии.

Госпожа Боярская является профессиональным международным служащим, которая обязана соблюдать Правила в отношении персонала и Кодекс поведения ПА ОБСЕ, включающие требования относительно конфиденциальности и меры предосторожности против чрезмерного влияния со стороны национальных правительств, и нет оснований полагать, что какое-либо из этих правил было нарушено