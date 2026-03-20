Экс-переводчицу путина назначили наблюдателем ОБСЕ на выборах в Венгрии – правозащитники призвали изменить состав делегации

"Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта"
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo20 марта, 11:49 • 20554 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 32270 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 15152 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 11666 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 12613 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 27457 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 30009 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 32279 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 42548 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 54825 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo17:17 • 5804 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 12622 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 11675 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 15162 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 30340 просмотра
Экс-переводчицу путина назначили наблюдателем ОБСЕ на выборах в Венгрии – правозащитники призвали изменить состав делегации

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Правозащитники требуют отстранить россиянку Дарью Боярскую от миссии ОБСЕ из-за рисков. Организация отказалась увольнять советницу, несмотря на ее прошлое в мид рф.

Правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, которая находится под санкциями и была бывшей переводчицей российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Группа HHC обратилась с просьбой освободить бывшую переводчицу путина от исполнения обязанностей, связанных с выборами в Венгрии, чтобы обеспечить атмосферу доверия и конфиденциальности 

- заявили в организации. 

По информации на сайте организации, Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА), "помогает в подготовке и сопровождает официальные визиты представителей ПА ОБСЕ, а также оказывает поддержку миссиям по наблюдению за выборами".

Отмечается, что ранее она работала в Министерстве иностранных дел россии.

Пресс-секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нат Перри в ответе на вопрос Reuters, присланном по электронной почте, отметила, что опасения относительно участия Боярской являются "безосновательными" и что организация не планирует исключать ее из состава миссии.

Госпожа Боярская является профессиональным международным служащим, которая обязана соблюдать Правила в отношении персонала и Кодекс поведения ПА ОБСЕ, включающие требования относительно конфиденциальности и меры предосторожности против чрезмерного влияния со стороны национальных правительств, и нет оснований полагать, что какое-либо из этих правил было нарушено 

- отметила Перри.

Напомним 

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная российская дезинформационная операция, направленная против представителей венгерской общины в Украине, демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Дипломатка
Владимир Путин
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Reuters
Венгрия
Украина