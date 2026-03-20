Экс-переводчицу путина назначили наблюдателем ОБСЕ на выборах в Венгрии – правозащитники призвали изменить состав делегации
Киев • УНН
Правозащитники требуют отстранить россиянку Дарью Боярскую от миссии ОБСЕ из-за рисков. Организация отказалась увольнять советницу, несмотря на ее прошлое в мид рф.
Правозащитники призвали ОБСЕ изменить состав делегации для наблюдения за выборами в Венгрии. В составе делегации оказалась россиянка Дарья Боярская, которая находится под санкциями и была бывшей переводчицей российского диктатора владимира путина. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Группа HHC обратилась с просьбой освободить бывшую переводчицу путина от исполнения обязанностей, связанных с выборами в Венгрии, чтобы обеспечить атмосферу доверия и конфиденциальности
По информации на сайте организации, Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА), "помогает в подготовке и сопровождает официальные визиты представителей ПА ОБСЕ, а также оказывает поддержку миссиям по наблюдению за выборами".
Отмечается, что ранее она работала в Министерстве иностранных дел россии.
Пресс-секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нат Перри в ответе на вопрос Reuters, присланном по электронной почте, отметила, что опасения относительно участия Боярской являются "безосновательными" и что организация не планирует исключать ее из состава миссии.
Госпожа Боярская является профессиональным международным служащим, которая обязана соблюдать Правила в отношении персонала и Кодекс поведения ПА ОБСЕ, включающие требования относительно конфиденциальности и меры предосторожности против чрезмерного влияния со стороны национальных правительств, и нет оснований полагать, что какое-либо из этих правил было нарушено
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная российская дезинформационная операция, направленная против представителей венгерской общины в Украине, демонстрирует масштабы российского вмешательства в венгерские выборы на стороне Виктора Орбана.