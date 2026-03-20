Експерекладачку путіна призначили спостерігачем ОБСЄ на виборах в Угорщині - правозахисники закликали змінити склад делегації
Київ • УНН
Правозахисники вимагають усунути росіянку Дар'ю Боярську від місії ОБСЄ через ризики. Організація відмовилася звільняти радницю попри її минуле в мзс рф.
Правозахисники закликали ОБСЄ змінити склад делегації для спостереження за виборами в Угорщині. В складі делегації опинилася росіянка Дар'я Боярська, яка перебуває під санкціями та була колишньою перекладачкою російського диктатора володимира путіна. Про це пише Reuters, передає УНН.
Група HHC звернулася з проханням звільнити колишню перекладачку путіна від виконання обов’язків, пов’язаних із виборами в Угорщині, щоб забезпечити атмосферу довіри та конфіденційності
За інформацією на сайті організації, Боярська, старша радниця Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА), "допомагає в підготовці та супроводжує офіційні візити представників ПА ОБСЄ, а також надає підтримку місіям зі спостереження за виборами".
Зазначається, що раніше вона працювала в Міністерстві закордонних справ росії.
Речниця Парламентської асамблеї ОБСЄ Нат Перрі у відповіді на запитання Reuters, надісланій електронною поштою, зазначила, що занепокоєння щодо участі Боярської є "безпідставними" і що організація не планує виключати її зі складу місії.
Пані Боярська є професійною міжнародною службовицею, яка зобов’язана дотримуватися Правил щодо персоналу та Кодексу поведінки ПА ОБСЄ, що включають вимоги щодо конфіденційності та запобіжні заходи проти надмірного впливу з боку національних урядів, і немає підстав вважати, що будь-яке з цих правил було порушено
Нагадаємо
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що масштабна російська дезінформаційна операція, спрямована проти представників угорської громади в Україні, демонструє масштаби російського втручання в угорські вибори на боці Віктора Орбана.