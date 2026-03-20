Експерекладачку путіна призначили спостерігачем ОБСЄ на виборах в Угорщині - правозахисники закликали змінити склад делегації

21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Кількість поранених у Запоріжжі зросла після атаки дрона рф 21 березня
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активність
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитини
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобу
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії
Експерекладачку путіна призначили спостерігачем ОБСЄ на виборах в Угорщині - правозахисники закликали змінити склад делегації

Київ • УНН

 • 8836 перегляди

Правозахисники вимагають усунути росіянку Дар'ю Боярську від місії ОБСЄ через ризики. Організація відмовилася звільняти радницю попри її минуле в мзс рф.

Експерекладачку путіна призначили спостерігачем ОБСЄ на виборах в Угорщині - правозахисники закликали змінити склад делегації

Правозахисники закликали ОБСЄ змінити склад делегації для спостереження за виборами в Угорщині. В складі делегації опинилася росіянка Дар'я Боярська, яка перебуває під санкціями та була колишньою перекладачкою російського диктатора володимира путіна. Про це пише Reuters, передає УНН

Група HHC звернулася з проханням звільнити колишню перекладачку путіна від виконання обов’язків, пов’язаних із виборами в Угорщині, щоб забезпечити атмосферу довіри та конфіденційності 

- заявили в організації. 

За інформацією на сайті організації, Боярська, старша радниця Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА), "допомагає в підготовці та супроводжує офіційні візити представників ПА ОБСЄ, а також надає підтримку місіям зі спостереження за виборами".

Зазначається, що раніше вона працювала в Міністерстві закордонних справ росії.

Речниця Парламентської асамблеї ОБСЄ Нат Перрі у відповіді на запитання Reuters, надісланій електронною поштою, зазначила, що занепокоєння щодо участі Боярської є "безпідставними" і що організація не планує виключати її зі складу місії.

Пані Боярська є професійною міжнародною службовицею, яка зобов’язана дотримуватися Правил щодо персоналу та Кодексу поведінки ПА ОБСЄ, що включають вимоги щодо конфіденційності та запобіжні заходи проти надмірного впливу з боку національних урядів, і немає підстав вважати, що будь-яке з цих правил було порушено 

- зазначила Перрі.

Нагадаємо 

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що масштабна російська дезінформаційна операція, спрямована проти представників угорської громади в Україні, демонструє масштаби російського втручання в угорські вибори на боці Віктора Орбана. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Дипломатка
Володимир Путін
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Reuters
Угорщина
Україна