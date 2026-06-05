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Буданов находится с неанонсированным визитом в Польше, где проводит ряд встреч с представителями польских властей - СМИ

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Кирилл Буданов прибыл в Варшаву для обсуждения войны и названия подразделения в честь УПА. В визите принимают участие Ирина Верещук и Сергей Кислица.

Буданов находится с неанонсированным визитом в Польше, где проводит ряд встреч с представителями польских властей - СМИ

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов находится с неанонсированным визитом в Польше, где проводит ряд встреч с представителями польских властей. Одной из целей поездки является обсуждение ситуации в сфере безопасности и хода войны в Украине с руководством польского оборонного ведомства. Об этом пишет Onet, передает УНН

Кирилл Буданов, глава Офиса Президента Украины, прибыл в Варшаву. Он уже встречался с Марцином Босацким, государственным секретарем Министерства иностранных дел. Обсуждение касалось наименования украинского подразделения в честь УПА 

— пишет издание. 

Встреча состоялась по просьбе украинской стороны, а Буданова сопровождали его заместители: Ирина Верещук и Сергей Кислица.

Важным пунктом повестки дня также должен был стать итог текущих военных операций и ситуации на передовой.

В субботу запланирована встреча Буданова с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский в среду присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «имени Героев УПА».   

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия «имени Героев УПА» вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это «излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень». А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.

Во время встречи с жителями в Тарногруде 2 июня Сикорский ответил на вопрос относительно решения президента Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений Вооруженных Сил Украины почетного названия «Героев УПА».  

Павел Башинский

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Варшава
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