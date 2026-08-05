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The Washington Post

Польша передала перечень мест для проведения дальнейших поисковых и эксгумационных работ на территории Украины

Киев • УНН

 • 4646 просмотра

Во Львове состоялось заседание Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений. Польская сторона передала перечень мест для дальнейших работ в Украине.

Польша передала перечень мест для проведения дальнейших поисковых и эксгумационных работ на территории Украины

Во Львове состоялось заседание Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений. Как сообщил первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, польская сторона передала перечень мест для проведения дальнейших работ на территории Украины, передает УНН.

Польская сторона передала перечень мест для проведения дальнейших работ на территории Украины, по которым заявки уже были поданы и будут поданы в ближайшее время

 - сообщил Вербицкий.

Детали

Сегодня во Львове состоялось заседание Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойных захоронений. Стороны подвели итоги выполнения договоренностей, достигнутых во время предыдущего заседания Рабочей группы 16 декабря 2025 года в Варшаве, результаты которого были опубликованы в совместном коммюнике министерств культуры обоих государств.

Как сообщил Вербицкий, было констатировано, что украинская сторона выдала все разрешения, о которых договорились во время упомянутого заседания. Стороны подчеркнули успешность проведенных работ в согласованных местах на территории Украины.

Участники Рабочей группы обсудили проблемы, связанные с практической реализацией поисковых и эксгумационных работ на территории Украины и Польши.

В Украине будут оперативно выдавать разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии18.07.26, 19:50 • 7126 просмотров

Антонина Туманова

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