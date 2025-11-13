В Украине заработал Единый центр идентификации тел погибших – МВД

В Украине официально начал работу Единый центр идентификации тел погибших, который призван объединить все службы, занимающиеся установлением личности павших в результате российско-украинской войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МВД в Телеграм.

Новый центр стал площадкой для выездного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук и с участием заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко.

По словам Тимченко, создание Центра позволит эффективнее проводить идентификацию даже в самых сложных случаях.

Центр обеспечит возможность идентификации в самых сложных случаях, помогая установить имена тех, кто отдал свою жизнь в российско-украинской войне