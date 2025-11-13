В Украине заработал Единый центр идентификации тел погибших – МВД
Киев • УНН
Единый центр идентификации тел погибших начал работу в Украине. Он будет устанавливать личности людей, погибших во время войны. Центр позволит эффективнее проводить идентификацию, используя современные ДНК-экспертизы и обмен данными с международными партнерами.
В Украине официально начал работу Единый центр идентификации тел погибших, который призван объединить все службы, занимающиеся установлением личности павших в результате российско-украинской войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МВД в Телеграм.
Детали
Новый центр стал площадкой для выездного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук и с участием заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко.
По словам Тимченко, создание Центра позволит эффективнее проводить идентификацию даже в самых сложных случаях.
Тело 17-летнего украинца Вадима Давиденко, убитого в Ирландии, возвращено в Украину - посольство13.11.25, 18:50 • 2206 просмотров
Центр обеспечит возможность идентификации в самых сложных случаях, помогая установить имена тех, кто отдал свою жизнь в российско-украинской войне
В Центре будут применяться современные методы ДНК-экспертиз и налажен обмен данными с международными партнерами. Его работа также предусматривает централизацию областных бюро судебно-медицинской экспертизы под управлением Минздрава и тесное взаимодействие с МВД.
Как подчеркнули участники совещания, запуск Центра является важным шагом для восстановления справедливости и возвращения имен всем, кто отдал жизнь за Украину.
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриации23.10.25, 21:31 • 10566 просмотров