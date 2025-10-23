В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриации

В Украину вернули 1000 тел погибших защитников, которые, по данным российской стороны, принадлежали украинским военнослужащим. Это один из крупнейших обменов телами с начала полномасштабной войны, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В Генштабе подчеркнули, что за каждым из возвращенных тел стоит история солдата, отдавшего жизнь за Украину.

Это еще один крупный обмен телами погибших с начала полномасштабного вторжения. За каждым – имя и история, которые Украина должна вернуть

Репатриация стала возможной благодаря слаженной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны. К процессу присоединился также Международный комитет Красного Креста.

В Генштабе подчеркнули, что подобные обмены становятся возможными благодаря системной работе поисковых групп, которые фиксируют места гибели военных, проводят разведку территорий и собирают информацию о павших. Именно эти данные создают основу для дальнейших репатриационных действий.

После возвращения тел они будут доставлены в государственные специализированные учреждения, где следователи и эксперты МВД проведут идентификацию и все необходимые экспертизы.

Каждый из них заслуживает покоя. А мы – того, чтобы помнить, благодаря кому живем. Склоняем головы и помним Героев