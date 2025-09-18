$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 7006 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 15933 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12033 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12299 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21085 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14015 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 41775 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42646 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32948 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Защищали страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях: СБУ о возвращении 1000 тел павших

Киев • УНН

 • 500 просмотра

18 сентября Украина репатриировала тела защитников, павших на Курском, Донецком и Запорожском направлениях. Следователи проведут экспертизы для идентификации репатриированных тел.

Защищали страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях: СБУ о возвращении 1000 тел павших

Сегодня Украине удалось вернуть тела защитников, воевавших на Курском, Донецком и Запорожском направлениях, передает УНН со ссылкой на СБУ.

18 сентября состоялись мероприятия по репатриации тел павших защитников Украины, защищавших страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, вернуть погибших удалось по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, сотрудников центрального управления ЦВС Вооруженных Сил Украины, МВД, Министерства обороны Украины, Главного управления разведки МОУ, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, ГПСУ и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и обеспечат идентификацию репатриированных тел 

- говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули 1000 тел павших, по утверждению российской стороны они принадлежат украинским военнослужащим.

Антонина Туманова

Война в Украине
Курск
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
Донецк
Запорожье