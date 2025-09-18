Защищали страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях: СБУ о возвращении 1000 тел павших

Сегодня Украине удалось вернуть тела защитников, воевавших на Курском, Донецком и Запорожском направлениях, передает УНН со ссылкой на СБУ.

18 сентября состоялись мероприятия по репатриации тел павших защитников Украины, защищавших страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, вернуть погибших удалось по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, сотрудников центрального управления ЦВС Вооруженных Сил Украины, МВД, Министерства обороны Украины, Главного управления разведки МОУ, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, ГПСУ и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и обеспечат идентификацию репатриированных тел - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Украину вернули 1000 тел павших, по утверждению российской стороны они принадлежат украинским военнослужащим.