Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих

12:49 • 156 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 4842 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 14136 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 11113 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11509 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19830 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13698 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40876 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42455 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32869 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Популярнi новини
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 10113 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 6884 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16310 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13963 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 4560 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 3758 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 14149 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 14347 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 19839 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 40881 перегляди
Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих

Київ • УНН

 • 54 перегляди

18 вересня Україна репатріювала тіла захисників, полеглих на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Слідчі проведуть експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих

Сьогодні Україні вдалося повернути тіла захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках, передає УНН із посиланням на СБУ.

18 вересня відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, повернути загиблих вдалося за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Курськ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
Донецьк
Запоріжжя