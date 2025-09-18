Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих

Сьогодні Україні вдалося повернути тіла захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках, передає УНН із посиланням на СБУ.

18 вересня відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, повернути загиблих вдалося за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям.