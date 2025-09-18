Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих
Київ • УНН
18 вересня Україна репатріювала тіла захисників, полеглих на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Слідчі проведуть експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.
Сьогодні Україні вдалося повернути тіла захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках, передає УНН із посиланням на СБУ.
18 вересня відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
Деталі
За даними СБУ, повернути загиблих вдалося за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ та інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл
Нагадаємо
Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям.