В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб

В Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - повідомили у Коордштабі.

Як вказано, "найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - наголосили в Коорштабі.

Водночас проєкт "Хочу жить" повідомив, що "сьогодні, 18 вересня 2025 року, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, 24 тіла загиблих російських військовослужбовців, знайдених в Україні, було передано росії в межах репатріації". Зазначається, що ці тіла та останки були знайдені українськими пошуковими групами.

