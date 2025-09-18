$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 13164 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10600 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11050 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19116 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13506 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40356 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42325 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32805 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31604 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Україна повернула 1000 тіл, які, за твердженням рф, належать українським військовослужбовцям. росія отримала 24 тіла своїх загиблих військовослужбовців, знайдених в Україні.

В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб

В Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям

- повідомили у Коордштабі.

Як вказано, "найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - наголосили в Коорштабі.

Водночас проєкт "Хочу жить" повідомив, що "сьогодні, 18 вересня 2025 року, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, 24 тіла загиблих російських військовослужбовців, знайдених в Україні, було передано росії в межах репатріації". Зазначається, що ці тіла та останки були знайдені українськими пошуковими групами.

Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18.09.25, 04:05 • 18712 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Міністерство внутрішніх справ України
Україна