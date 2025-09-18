В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб
Київ • УНН
Україна повернула 1000 тіл, які, за твердженням рф, належать українським військовослужбовцям. росія отримала 24 тіла своїх загиблих військовослужбовців, знайдених в Україні.
В Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони вони належать українським військовослужбовцям, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям
Як вказано, "найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - наголосили в Коорштабі.
Водночас проєкт "Хочу жить" повідомив, що "сьогодні, 18 вересня 2025 року, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, 24 тіла загиблих російських військовослужбовців, знайдених в Україні, було передано росії в межах репатріації". Зазначається, що ці тіла та останки були знайдені українськими пошуковими групами.
