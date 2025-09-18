В Украину вернули 1000 тел погибших – координационный штаб

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 3080 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 11200 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 8990 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10094 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 17624 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 13098 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 39342 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41966 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32629 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31457 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.5м/с
54%
751мм
Популярные новости
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 20892 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 15329 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 7886 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 14596 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 11861 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 1016 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 11210 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 12090 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 17635 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 39346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Кир Стармер
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Канада
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 14771 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 20961 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 21425 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 20171 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 49601 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

В Украину вернули 1000 тел погибших – координационный штаб

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Россия получила 24 тела своих погибших военнослужащих, найденных в Украине.

В Украину вернули 1000 тел погибших – координационный штаб

В Украину вернули 1000 тел погибших, по утверждению российской стороны они принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим

- сообщили в Коордштабе.

Как указано, "в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - подчеркнули в Коордштабе.

В то же время проект "Хочу жить" сообщил, что "сегодня, 18 сентября 2025 года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, 24 тела погибших российских военнослужащих, найденных в Украине, были переданы россии в рамках репатриации". Отмечается, что эти тела и останки были найдены украинскими поисковыми группами.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Международный комитет Красного Креста
Министерство внутренних дел Украины
Украина