В Украину вернули 1000 тел погибших – координационный штаб

В Украину вернули 1000 тел погибших, по утверждению российской стороны они принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим - сообщили в Коордштабе.

Как указано, "в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - подчеркнули в Коордштабе.

В то же время проект "Хочу жить" сообщил, что "сегодня, 18 сентября 2025 года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, 24 тела погибших российских военнослужащих, найденных в Украине, были переданы россии в рамках репатриации". Отмечается, что эти тела и останки были найдены украинскими поисковыми группами.