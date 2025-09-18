В Украину вернули 1000 тел погибших – координационный штаб
Киев • УНН
Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Россия получила 24 тела своих погибших военнослужащих, найденных в Украине.
В Украину вернули 1000 тел погибших, по утверждению российской стороны они принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, "в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - подчеркнули в Коордштабе.
В то же время проект "Хочу жить" сообщил, что "сегодня, 18 сентября 2025 года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, 24 тела погибших российских военнослужащих, найденных в Украине, были переданы россии в рамках репатриации". Отмечается, что эти тела и останки были найдены украинскими поисковыми группами.