В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації

В Україну повернули 1000 тіл загиблих захисників, які, за даними російської сторони, належали українським військовослужбовцям. Це один із найбільших обмінів тіл від початку повномасштабної війни, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

У Генштабі наголосили, що за кожним із повернених тіл стоїть історія солдата, який віддав життя за Україну.

Це ще один великий обмін тіл загиблих від початку повномасштабного вторгнення. За кожним – ім’я та історія, які Україна має повернути

Репатріація стала можливою завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони. До процесу долучився також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У Генштабі підкреслили, що подібні обміни стають можливими завдяки системній роботі пошукових груп, які фіксують місця загибелі військових, проводять розвідку територій та збирають інформацію про полеглих. Саме ці дані створюють основу для подальших репатріаційних дій.

Після повернення тіл їх буде доставлено до державних спеціалізованих установ, де слідчі та експерти МВС проведуть ідентифікацію та всі необхідні експертизи.

Кожен із них заслуговує на спокій. А ми – на те, щоб пам’ятати, завдяки кому живемо. Схиляємо голови і памʼятаємо Героїв