В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
17:55 • 11033 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 14357 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 17593 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 29616 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 26007 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 43644 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 38545 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34031 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12896 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15336 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.9м/с
77%
745мм
Популярнi новини
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto23 жовтня, 12:16 • 29709 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 28102 перегляди
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУРVideo23 жовтня, 13:02 • 14316 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 16927 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 22581 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 22583 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 43647 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 38546 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34031 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 41036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 13907 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 16930 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 28106 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 38127 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 57680 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

Україна повернула 1000 тіл загиблих захисників, що стало одним із найбільших обмінів від початку повномасштабної війни. Після повернення тіл їх ідентифікують та проведуть необхідні експертизи.

В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації

В Україну повернули 1000 тіл загиблих захисників, які, за даними російської сторони, належали українським військовослужбовцям. Це один із найбільших обмінів тіл від початку повномасштабної війни, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У Генштабі наголосили, що за кожним із повернених тіл стоїть історія солдата, який віддав життя за Україну.

Це ще один великий обмін тіл загиблих від початку повномасштабного вторгнення. За кожним – ім’я та історія, які Україна має повернути 

– зазначили у відомстві.

Репатріація стала можливою завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони. До процесу долучився також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців09.10.25, 21:02 • 4021 перегляд

У Генштабі підкреслили, що подібні обміни стають можливими завдяки системній роботі пошукових груп, які фіксують місця загибелі військових, проводять розвідку територій та збирають інформацію про полеглих. Саме ці дані створюють основу для подальших репатріаційних дій.

Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих18.09.25, 15:50 • 2780 переглядiв

Після повернення тіл їх буде доставлено до державних спеціалізованих установ, де слідчі та експерти МВС проведуть ідентифікацію та всі необхідні експертизи.

Кожен із них заслуговує на спокій. А ми – на те, щоб пам’ятати, завдяки кому живемо. Схиляємо голови і памʼятаємо Героїв 

– заявили у Генеральному штабі.

В Україну повернули 1000 тіл загиблих - координаційний штаб23.10.25, 13:23 • 2232 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна