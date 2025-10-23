В Україну повернули 1000 тіл загиблих - координаційний штаб
Київ • УНН
Україна повернула 1000 тіл, які, за твердженням рф, належать українським військовослужбовцям. Правоохоронні органи проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Україна повернула 1000 тіл загиблих, які, за твердженням рф, належать українським військовослужбовцям, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям
Як вказано, "слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Водночас проєкт "Хочу жить" повідомив, що "сьогодні, 23 жовтня 2025 року, за посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста 31 тіло загиблих російських військовослужбовців, знайдених в Україні, було передано росії в межах репатріації".