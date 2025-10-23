В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб
Киев • УНН
Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению рф, принадлежат украинским военнослужащим. Правоохранительные органы проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
Украина вернула 1000 тел погибших, которые, по утверждению рф, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
В то же время проект "Хочу жить" сообщил, что "сегодня, 23 октября 2025 года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста 31 тело погибших российских военнослужащих, найденных в Украине, было передано россии в рамках репатриации".