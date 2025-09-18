Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что происходит с телами, которые были возвращены в Украину путем репатриации. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что репатриация - не только о формальных процедурах, но и о человеческом праве на прощание, об уменьшении тревожного ожидания, которое для семей растягивается на месяцы, а иногда и годы.

Что такое репатриация и куда после обмена отправляют возвращенные тела?

Вследствие полномасштабного вторжения и вооруженной агрессии россии против Украины, в обществе остро стоит вопрос относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Репатриация – слово, которое звучит официально и сухо, но за ним титанический труд десятка служб и ответственность. Но самое главное – сотни семей, которые годами могут не иметь известий о том, где их сын, муж, брат, близкий человек. Тысячи украинских семей живут в неведении, ведь их родной человек пропал без вести на войне.

Процедура репатриации предусматривает возвращение с территории россии или временно оккупированных украинских территорий павших украинцев. В свою очередь российская сторона так же получает тела своих солдат. Какое количество наших граждан хранится на территории врага – до сих пор неизвестно, однако Украина делает все, чтобы вернуть, идентифицировать и достойно почтить каждого погибшего.

Украине во время последних репатриаций передали и тела российских военных – МВД

Этап первый. Возвращение

После возвращения каждый специализированный мешок осматривают следователи и взрывотехники Национальной полиции Украины. Они делают фото, проверяют наличие документов или других вещей, которые бы стали вспомогательными элементами в опознании человека. К этому первому этапу также привлечены эксперты различных ведомств.

Этап второй. Найти имя

Дальше слово за наукой. Здесь начинается долгий, трудоемкий, но необходимый процесс идентификации. Многие тела возвращаются без имени, поскольку в подавляющем большинстве тела неопознаваемы. Во многих случаях тела возвращают в плохом состоянии – мумифицированные, с гнилостными изменениями, часто фрагментированные или обугленные. Сложный этап – это извлечение ДНК из образцов костей. Особенно, если они были сожжены или сильно деградированы. Поэтому генетики учреждений Экспертной службы МВД работают с образцами биологического материала, чтобы вывести ДНК-профиль и найти предварительное совпадение по Электронному реестру геномной информации человека (ЭРГИЛ). Совпадение может произойти только при условии, что в реестре уже будет содержаться информация о ДНК-профилях близких родственников пропавшего без вести при особых обстоятельствах (детей, родителей) и ДНК-профили из образцов тел (останков).

В специальных лабораториях учреждений Экспертной службы МВД проводится ДНК-анализ образцов тканей, зубов, волос, личных вещей и т.д. Иногда установить личность – это как собрать пазл одной картины.

Почему процесс идентификации бывает длительным?

Это один из самых болезненных и одновременно самых ответственных процессов, требующий точности, профессионализма и уважения к каждому павшему Герою и его семье. Процесс идентификации репатриированных тел в Украине часто является длительным по нескольким причинам.

Основным методом идентификации является судебная молекулярно-генетическая экспертиза, которая требует времени для забора и обработки биологических образцов, их исследования и проверки установленных ДНК-профилей по ЭРГИЛ. Если родственники погибшего еще не предоставили биоматериал для проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы, процесс ДНК-идентификации будет продолжаться до тех пор, пока не поступят необходимые образцы.

Судебно-медицинские эксперты, генетики, криминалисты работают в условиях повышенной нагрузки. Все процедуры выполняются оперативно, но с соблюдением норм законов, методик, инструкций с целью недопущения ошибок. Для государства важно передавать семьям именно тела их близких, без ошибочных идентификаций. Поэтому процесс всегда происходит с максимальной тщательностью, даже если это требует дополнительного времени.

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Где хранятся тела, пока длится экспертиза?

В случае репатриированных тел, часто речь идет о длительном процессе идентификации, особенно если тело имеет значительные изменения или находилось в зоне боевых действий долгое время. В таких случаях может понадобиться несколько недель или месяцев для идентификации.

До момента окончательного подтверждения личности, тела хранятся в специально оборудованных холодильных камерах, а информация о них вносится в соответствующие реестры. Если личность не удается установить сразу, то тело остается в морге до момента идентификации через анализ ДНК или другие данные.

Этап третий. Прощание

Только когда следователи уверены на 100% в том, что произошло совпадение ДНК, завершены все необходимые экспертизы с телом, только тогда следователи звонят близким погибшего защитника. Тишина в трубке после оповещения, как удар, но еще тяжелее жить в неведении.

Когда тело опознано – его готовят к возвращению в родной населенный пункт. С флагом и со всеми воинскими почестями. В каждом городе, где проходит траурная колонна, люди выходят с цветами. Становятся на колени. Кто-то плачет, кто-то крестится, кто-то просто молча смотрит, как мимо проезжает авто с Героем.

Сохранение культуры памяти

Каждый, кто вернулся на щите – это часть истории. После прощания, после залпа почетного караула, после слов капеллана, но никто не компенсирует потери. Только время и правда об их подвиге могут исцелить. Украинские кладбища усеяны сине-желтыми флагами. Они развеваются над могилами наших защитников и защитниц, напоминая великую цену нашей свободы.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с Меган Моббс, дочерью генерала Кита Келлога, обсудил вопросы идентификации и репатриации тел павших украинских воинов.

