Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

В 2025 году в Украину вернули более 10 тысяч тел военных. Идентификация погибших часто происходит по ДНК из-за состояния тел.
В этом году в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел украинских военных. Об этом сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко во время брифинга, передает УНН.
За 2025 год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел в рамках репатриации. Поисковые группы ВСУ в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляют поиски до линии боевого соприкосновения, то есть до серой зоны, если позволяет ситуация с безопасностью. На временно оккупированных территориях координацию по переговорному процессу по поиску пропавших без вести осуществляют Координационный штаб и объединенный центр при СБУ
Он отметил, что с Бахмутского направления возвращаются тела.
Как правило, тела возвращаются в довольно ужасном состоянии. Первичная идентификация невозможна. Как показывает опыт, идентификация проводится по результатам назначенной судебно-молекулярной экспертизы ДНК. Тогда мы можем понимать, что да, данный военнослужащий пропал без вести в районе Бахмута и нам его вернули
