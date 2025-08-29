Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

В этом году в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел украинских военных. Об этом сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко во время брифинга, передает УНН.

За 2025 год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел в рамках репатриации. Поисковые группы ВСУ в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляют поиски до линии боевого соприкосновения, то есть до серой зоны, если позволяет ситуация с безопасностью. На временно оккупированных территориях координацию по переговорному процессу по поиску пропавших без вести осуществляют Координационный штаб и объединенный центр при СБУ