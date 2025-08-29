Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

$41.260.06
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

Киев • УНН

 • 86 просмотра

В 2025 году в Украину вернули более 10 тысяч тел военных. Идентификация погибших часто происходит по ДНК из-за состояния тел.

Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

В этом году в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел украинских военных. Об этом сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко во время брифинга, передает УНН.

Детали

За 2025 год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тыс. тел в рамках репатриации. Поисковые группы ВСУ в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляют поиски до линии боевого соприкосновения, то есть до серой зоны, если позволяет ситуация с безопасностью. На временно оккупированных территориях координацию по переговорному процессу по поиску пропавших без вести осуществляют Координационный штаб и объединенный центр при СБУ

- рассказал Биленко.

Он отметил, что с Бахмутского направления возвращаются тела.

Как правило, тела возвращаются в довольно ужасном состоянии. Первичная идентификация невозможна. Как показывает опыт, идентификация проводится по результатам назначенной судебно-молекулярной экспертизы ДНК. Тогда мы можем понимать, что да, данный военнослужащий пропал без вести в районе Бахмута и нам его вернули

- сказал Биленко.

Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД
20.08.2025, 16:38

Анна Мурашко

Общество
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина