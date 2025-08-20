Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 16416 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16969 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31020 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117608 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46010 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44926 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43903 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173924 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146102 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127888 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
36%
745мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 11307 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 12939 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 34018 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 23918 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 22880 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 10761 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 16416 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 31020 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 117608 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173924 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Владислав Косиняк-Камыш
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Святошинский район
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 6024 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 5042 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 7242 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 23076 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 34219 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Центр Противодействия Дезинформации опровергает фейк о 1,7 миллиона погибших украинских военных. На январь 2025 года армия Украины насчитывала 880 тысяч человек, а потери россиян значительно превышают украинские.

Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД

кремлевские пропагандистские ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

На самом деле по состоянию на январь 2025 года вся армия Украины насчитывала 880 тысяч человек, сообщает Центр Противодействия Дезинформации, передает УНН.

Подконтрольные кремлю пропагандистские ресурсы распространяют заявления, якобы российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения россии в Украину. 

- говорится в сообщении.

На самом деле это абсолютно абсурдный фейк

- подчеркивает ЦПД.

Почему - потому что Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. 

По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек

- пишет ЦПД. 

Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают потери украинских воинов.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года россияне с 24 февраля 2022 года "потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов относительно потерь Украины".

Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку

- добавили в ЦНС.

Кремль завозит иностранцев на оккупированные территории Украины, чтобы вытеснить местных жителей - Сопротивление17.08.25, 12:15 • 16063 просмотра

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина