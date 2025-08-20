Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД
Киев • УНН
Центр Противодействия Дезинформации опровергает фейк о 1,7 миллиона погибших украинских военных. На январь 2025 года армия Украины насчитывала 880 тысяч человек, а потери россиян значительно превышают украинские.
кремлевские пропагандистские ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
На самом деле по состоянию на январь 2025 года вся армия Украины насчитывала 880 тысяч человек, сообщает Центр Противодействия Дезинформации, передает УНН.
Подконтрольные кремлю пропагандистские ресурсы распространяют заявления, якобы российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения россии в Украину.
На самом деле это абсолютно абсурдный фейк
Почему - потому что Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек.
По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек
Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают потери украинских воинов.
Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20 августа 2025 года россияне с 24 февраля 2022 года "потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов относительно потерь Украины".
Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку
