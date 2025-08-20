Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД
Київ • УНН
Центр Протидії Дезінформації спростовує фейк про 1,7 мільйона загиблих українських військових. На січень 2025 року армія України налічувала 880 тисяч осіб, а втрати росіян значно перевищують українські.
кремлівські пропагандистські ресурси поширюють фейкову інформацію про нібито 1,7 мільйона загиблих і зниклих безвісти українських військових.
Насправді станом на січень 2025 року вся армія України налічувала 880 тисяч осіб, повідомляє Центр Протидії Дезінформації, передає УНН.
Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Насправді це абсолютно абсурдний фейк
Чому - бо Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб.
Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб
Також Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.
Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року росіяни з 24 лютого 2022 року "втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України".
Мета цього фейку - деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку
