Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД

Ексклюзив
11:22 • 18914 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19377 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34333 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126425 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48990 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47113 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45830 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178128 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148427 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129745 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18874 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34290 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126315 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178071 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26080 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37396 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Центр Протидії Дезінформації спростовує фейк про 1,7 мільйона загиблих українських військових. На січень 2025 року армія України налічувала 880 тисяч осіб, а втрати росіян значно перевищують українські.

Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД

кремлівські пропагандистські ресурси поширюють фейкову інформацію про нібито 1,7 мільйона загиблих і зниклих безвісти українських військових.

Насправді станом на січень 2025 року вся армія України налічувала 880 тисяч осіб, повідомляє Центр Протидії Дезінформації, передає УНН.

Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

- ідеться у дописі.

Насправді це абсолютно абсурдний фейк

- підкреслює ЦПД.

Чому - бо Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. 

Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб

- пише ЦПД. 

Також Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року росіяни з 24 лютого 2022 року "втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України".

Мета цього фейку - деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку

- додали у ЦНС.

кремль завозить іноземців на окуповані території України, щоб витіснити місцевих жителів - Спротив17.08.25, 12:15 • 16139 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна