Ексклюзив
08:48 • 1016 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
06:38 • 14332 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
06:25 • 16239 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 23536 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
28 серпня, 15:40 • 48033 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53 • 57143 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 130680 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68823 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
28 серпня, 11:21 • 77942 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
28 серпня, 07:27 • 113202 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Репатріація загиблих бійців: за цей рік повернуто понад 10 тисяч тіл

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У 2025 році до України повернули понад 10 тисяч тіл військових. Ідентифікація загиблих часто відбувається за ДНК через стан тіл.

Репатріація загиблих бійців: за цей рік повернуто понад 10 тисяч тіл

У цьому році в рамках репатріаційних заходів було повернуто до України понад 10 тис. тіл українських військових. Про це повідомив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За 2025 рік в рамках репатріаційних заходів було повернуто до України понад 10 тис. тіл в рамках репатріації. Пошукові групи ЗСУ відповідно до вимог чинного законодавства здійснюють пошуки до лінії бойового зіткнення, тобто до сірої зони, якщо дозволяє безпекова ситуація. На тимчасово окупованих територіях координацію щодо перемовного процесу щодо пошуку зниклих безвісти здійснюють Координаційний штаб та об’єднаний центр при СБУ

- розповів Біленко.

Він зазначив, що з Бахмутського напрямку повертаються тіла.

Як правила тіла повертаються в досить жахливому стані. Первинна ідентифікація не можлива. Як показує досвід що ідентифікація проводиться за результатами призначених судово-молекулярної експертизи ДНК. Тоді ми можемо розуміти, що так, даний військовослужбовець зник безвісти в районі Бахмута й нам його повернули

- сказав Біленко.

Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Служба безпеки України
Україна