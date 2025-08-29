Репатріація загиблих бійців: за цей рік повернуто понад 10 тисяч тіл

У цьому році в рамках репатріаційних заходів було повернуто до України понад 10 тис. тіл українських військових. Про це повідомив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко під час брифінгу, передає УНН.

За 2025 рік в рамках репатріаційних заходів було повернуто до України понад 10 тис. тіл в рамках репатріації. Пошукові групи ЗСУ відповідно до вимог чинного законодавства здійснюють пошуки до лінії бойового зіткнення, тобто до сірої зони, якщо дозволяє безпекова ситуація. На тимчасово окупованих територіях координацію щодо перемовного процесу щодо пошуку зниклих безвісти здійснюють Координаційний штаб та об’єднаний центр при СБУ

Він зазначив, що з Бахмутського напрямку повертаються тіла.

Як правила тіла повертаються в досить жахливому стані. Первинна ідентифікація не можлива. Як показує досвід що ідентифікація проводиться за результатами призначених судово-молекулярної експертизи ДНК. Тоді ми можемо розуміти, що так, даний військовослужбовець зник безвісти в районі Бахмута й нам його повернули