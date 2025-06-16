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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине во время последних репатриаций передали и тела российских военных – МВД

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Во время репатриации тел погибших, россия передала тела своих военных, которые были смешаны с телами украинцев. Эксперты работают над идентификацией останков.

Украине во время последних репатриаций передали и тела российских военных – МВД

Во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных - смешанные с телами украинцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Возвращение тел погибших - одна из самых тяжелых, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали 

- написал Клименко.

Министр подчеркнул, что этот процесс и так сложный и длительный, а россия еще и намеренно усложняет процесс идентификации.

Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации. К тому же, во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных - смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт 

- заявил Клименко.

По его словам, это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой украинских экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для россиян небрежным отношением к собственным людям.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине12.06.25, 16:59 • 2256 просмотров

В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем. Наши эксперты работают на пределе возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время. Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно - именно это является целью россии 

- написал Клименко.

Он подчеркнул, что для Украины это не статистика.

Это - люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения 

- подчеркнул Клименко.

Дополнение

Добросердов объяснял, как выводится ДНК-профиль для поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Контекст

В Украину вернули еще 1245 тел погибших, репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена - всего получено 6057 тел.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Игорь Клименко
Украина
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