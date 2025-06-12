Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине
Киев • УНН
В Украине функционируют 27 лабораторий МВД, 4 Минздрава и 4 Минюста, проводящие ДНК-экспертизы. Количество образцов в базе превышает европейские аналоги в десятки раз.
В системе министерства внутренних дел уже работает 27 лабораторий, выполняющих молекулярно-генетические экспертизы. В системе Минздрава – четыре, в системе Минюста – четыре. Количество образцов в Центральном учете генетических признаков человека превышает в десятки раз аналогичные базы, существующие в европейских странах. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время брифинга, передает УНН.
На сегодня в системе МВД уже работает 27 лабораторий, выполняющих молекулярно-генетические экспертизы, четыре в системе министерства здравоохранения. Еще плюс две они планируют в этом году запустить. Четыре лаборатории в системе министерства юстиции
По его словам, количество экспертов постоянно увеличивается.
То есть все государственные органы идут на то, чтобы увеличивать штат экспертов и чтобы каждая лаборатория была максимально укомплектована необходимым оборудованием, расходными материалами, квалифицированными специалистами. На сегодня количество образцов, помещенных в Центральный учет генетических признаков человека, превышает в десятки раз аналогичные базы, существующие в европейских странах
Дополнение
Добросердов объяснял, как выводится ДНК-профиль для поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
11 июня сообщалось, что Украина вернула тела 1212 погибших украинских защитников.
В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев03.02.25, 16:48 • 29487 просмотров