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Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В Украине функционируют 27 лабораторий МВД, 4 Минздрава и 4 Минюста, проводящие ДНК-экспертизы. Количество образцов в базе превышает европейские аналоги в десятки раз.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине

В системе министерства внутренних дел уже работает 27 лабораторий, выполняющих молекулярно-генетические экспертизы. В системе Минздрава – четыре, в системе Минюста – четыре. Количество образцов в Центральном учете генетических признаков человека превышает в десятки раз аналогичные базы, существующие в европейских странах. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время брифинга, передает УНН.

На сегодня в системе МВД уже работает 27 лабораторий, выполняющих молекулярно-генетические экспертизы, четыре в системе министерства здравоохранения. Еще плюс две они планируют в этом году запустить. Четыре лаборатории в системе министерства юстиции 

- рассказал Добросердов.

По его словам, количество экспертов постоянно увеличивается. 

То есть все государственные органы идут на то, чтобы увеличивать штат экспертов и чтобы каждая лаборатория была максимально укомплектована необходимым оборудованием, расходными материалами, квалифицированными специалистами. На сегодня количество образцов, помещенных в Центральный учет генетических признаков человека, превышает в десятки раз аналогичные базы, существующие в европейских странах 

- рассказал Добросердов.

Дополнение

Добросердов объяснял, как выводится ДНК-профиль для поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

11 июня сообщалось, что Украина вернула тела 1212 погибших украинских защитников.

В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев03.02.25, 16:48 • 29487 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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