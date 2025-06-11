"На щиті": в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників
Київ • УНН
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників в рамках репатріаційних заходів. Процес повернення тіл загиблих триває.
Україна повернула тіла 1212 загиблих українських захисників, повідомили у середу в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у соцмережах, пише УНН.
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"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників", - повідомили в Коордштабі.
Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курщини; Харківщини; Луганщини; Донеччини; Запорізької області; Херсонщини.
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - ідеться у повідомленні.
Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров02.06.25, 17:13 • 2228 переглядiв