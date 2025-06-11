"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников
Киев • УНН
В Украину вернули тела 1212 павших защитников в рамках репатриационных мероприятий. Процесс возвращения тел погибших продолжается.
Украина вернула тела 1212 погибших украинских защитников, сообщили в среду в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников", - сообщили в Коордштабе.
Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие с/из: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.
Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 2228 просмотров