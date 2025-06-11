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"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников

Киев • УНН

 • 736 просмотра

В Украину вернули тела 1212 павших защитников в рамках репатриационных мероприятий. Процесс возвращения тел погибших продолжается.

"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников

Украина вернула тела 1212 погибших украинских защитников, сообщили в среду в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников", - сообщили в Коордштабе.

Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие с/из: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

Украина и рф в Стамбуле договорились о возвращении 6 тысяч тел на 6 тысяч тел погибших военных - Умеров02.06.25, 17:13 • 2228 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Украина
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