"На щите": в Украину вернули тела 1212 павших защитников

Украина вернула тела 1212 погибших украинских защитников, сообщили в среду в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников", - сообщили в Коордштабе.

Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие с/из: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

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