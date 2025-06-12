Уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, скільки ДНК-лабораторій в Україні

У системі міністерства внутрішніх справ вже працює 27 лабораторій, які виконують молекулярно-генетичні експертизи. У системі МОЗ – чотири, у системі Мін'юсту – чотири. Кількість зразків в Центральному обліку генетичних ознак людини перевищує в десятки разів аналогічні бази, які існують в європейських країнах. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов під час брифінгу, передає УНН.

На сьогодні в системі МВС вже працює 27 лабораторій, які виконують молекулярно-генетичні експертизи, чотири в системі міністерства охорони здоров’я. Ще плюс дві вони планують цього року запустити. Чотири лабораторії в системі міністерства юстиції - розповів Добросердов.

За його словами, кількість експертів постійно збільшується.

Тобто всі державні органи йдуть на те, щоб збільшувати штат експертів й, щоб кожна лабораторія була максимально укомплектована необхідним обладнанням, розхідними матеріалом, кваліфікованими спеціалістами. На сьогодні кількість зразків, яка поміщена в Центральний облік генетичних ознак людини перевищує в десятки разів аналогічні бази, які існують в європейських країнах - розповів Добросердов.

Доповнення

Добросердов пояснював, як виводиться ДНК-профіль для пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

11 червня повідомлялося, що Україна повернула тіла 1212 загиблих українських захисників.

У МВС назвали кількість зниклих безвісти українців