В Україну повернули 1245 тіл загиблих, завершено етап репатріацій за Стамбульськими домовленостями - Коордштаб

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена - загалом отримано 6057 тіл, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у понеділок, пише УНН.

Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей - повідомили в Коордштабі.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС, як повідомляється, "будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

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