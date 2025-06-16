В Україну повернули 1245 тіл загиблих, завершено етап репатріацій за Стамбульськими домовленостями - Коордштаб
Київ • УНН
Завершено репатріаційні заходи: в Україну повернуто 1245 тіл. росія стверджує, що вони належать українським громадянам, зокрема військовим. Загалом отримано 6057 тіл.
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена - загалом отримано 6057 тіл, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у понеділок, пише УНН.
Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС, як повідомляється, "будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Україна та рф у Стамбулі домовилися про повернення 6 тисяч тіл на 6 тисяч тіл загиблих військових - Умєров02.06.25, 17:13 • 2248 переглядiв