Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
12:56 • 4182 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
11:24 • 16252 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 30736 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 71047 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 56115 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 62120 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 56345 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 54469 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 76061 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 130415 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 73911 перегляди
Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія08:36 • 14281 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 35915 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 62904 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48346 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48823 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 63417 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 137538 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 209507 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 267264 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 36329 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 74314 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 67032 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 62484 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 160078 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Під час репатріації тіл загиблих, росія передала тіла своїх військових, які були змішані з тілами українців. Експерти працюють над ідентифікацією останків.

Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС

Під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Повернення тіл загиблих - одна з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі 

- написав Клименко.

Міністр наголосив, що цей процес і так складний та тривалий, а росія ще й навмисно ускладнює процес ідентифікації.

Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. На жаль, це факт 

- заявив Клименко.

За його словами, це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою українських експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для росіян недбалим ставленням до власних людей.

Уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, скільки ДНК-лабораторій в Україні12.06.25, 16:59 • 2256 переглядiв

У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо. Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час. Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо - саме це є метою росії 

- написав Клименко.

Він наголосив, що для України це не статистика.

Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення 

- підкреслив Клименко.

Доповнення

Добросердов пояснював, як виводиться ДНК-профіль для пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Контекст

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена - загалом отримано 6057 тіл.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9