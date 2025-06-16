Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС
Київ • УНН
Під час репатріації тіл загиблих, росія передала тіла своїх військових, які були змішані з тілами українців. Експерти працюють над ідентифікацією останків.
Під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
Повернення тіл загиблих - одна з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі
Міністр наголосив, що цей процес і так складний та тривалий, а росія ще й навмисно ускладнює процес ідентифікації.
Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. На жаль, це факт
За його словами, це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою українських експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для росіян недбалим ставленням до власних людей.
Уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, скільки ДНК-лабораторій в Україні12.06.25, 16:59 • 2256 переглядiв
У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо. Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час. Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо - саме це є метою росії
Він наголосив, що для України це не статистика.
Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення
Доповнення
Добросердов пояснював, як виводиться ДНК-профіль для пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Контекст
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена - загалом отримано 6057 тіл.