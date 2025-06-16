Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових – МВС

Під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Повернення тіл загиблих - одна з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі - написав Клименко.

Міністр наголосив, що цей процес і так складний та тривалий, а росія ще й навмисно ускладнює процес ідентифікації.

Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. На жаль, це факт - заявив Клименко.

За його словами, це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою українських експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для росіян недбалим ставленням до власних людей.

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У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо. Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час. Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо - саме це є метою росії - написав Клименко.

Він наголосив, що для України це не статистика.

Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення - підкреслив Клименко.

Доповнення

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Контекст

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена - загалом отримано 6057 тіл.