Клименко обговорив з дочкою Кіта Келлога репатріацію тіл полеглих захисників

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з Меган Моббс, дочкою генерала Кіта Келлога, обговорив питання ідентифікації та репатріації тіл полеглих українських воїнів. Про це Клименко повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Обговорили питання:

• репатріації тіл загиблих захисників та їхню ідентифікацію;

• розширення можливостей експертів системи МВС, які вже сьогодні проводять понад 90% усіх ДНК-експертиз в Україні;

• створення Національного банку біометричних даних, що дозволить поєднати ресурси МВС та інтегруватися з базами країн-партнерів;

• підготовки українських експертів та обмін їхнім унікальним досвідом із міжнародними партнерами.

Меган Моббс, як колишня військова, добре розуміє ціну нашої роботи та важливість місії МВС. Маємо підтвердження про подальшу співпрацю у напрямку ідентифікації тіл загиблих. Щиро вдячний Меган Моббс і Фундації за сталу підтримку України. Це допомога, яка має і практичне, і глибоке людське значення

У МВС визнали, що дуже мало інформації щодо зниклих безвісті військових у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку.

Хочу визнати, що по зниклим безвісти у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку дуже мало інформації. Є така проблематика, тіла під час репатріації з Бахмутського напрямку повертаються, це попередньо, що озвучує нам країна агресор, але це не дуже велика кількість