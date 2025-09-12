Клименко обговорив з дочкою Кіта Келлога репатріацію тіл полеглих захисників
Київ • УНН
Ігор Клименко обговорив з Меган Моббс питання ідентифікації та репатріації тіл полеглих українських воїнів. Зустріч також стосувалася розширення можливостей експертів МВС та створення Національного банку біометричних даних.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з Меган Моббс, дочкою генерала Кіта Келлога, обговорив питання ідентифікації та репатріації тіл полеглих українських воїнів. Про це Клименко повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Сьогодні провів зустріч із президенткою Фундації The Romulus T. Weatherman Foundation Меган Моббс – донькою спецпредставника Президента США з питань України Кіта Келлога
Обговорили питання:
• репатріації тіл загиблих захисників та їхню ідентифікацію;
• розширення можливостей експертів системи МВС, які вже сьогодні проводять понад 90% усіх ДНК-експертиз в Україні;
• створення Національного банку біометричних даних, що дозволить поєднати ресурси МВС та інтегруватися з базами країн-партнерів;
• підготовки українських експертів та обмін їхнім унікальним досвідом із міжнародними партнерами.
Меган Моббс, як колишня військова, добре розуміє ціну нашої роботи та важливість місії МВС. Маємо підтвердження про подальшу співпрацю у напрямку ідентифікації тіл загиблих. Щиро вдячний Меган Моббс і Фундації за сталу підтримку України. Це допомога, яка має і практичне, і глибоке людське значення
Доповнення
У МВС визнали, що дуже мало інформації щодо зниклих безвісті військових у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку.
Хочу визнати, що по зниклим безвісти у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку дуже мало інформації. Є така проблематика, тіла під час репатріації з Бахмутського напрямку повертаються, це попередньо, що озвучує нам країна агресор, але це не дуже велика кількість
У 2025 році до України повернули понад 10 тисяч тіл військових. Ідентифікація загиблих часто відбувається за ДНК через стан тіл.