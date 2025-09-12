Клименко обговорив з дочкою Кіта Келлога репатріацію тіл полеглих захисників

$41.310.10
48.270.03
ukenru
17:47 • 1980 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 3934 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 14541 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 21173 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 27748 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 25652 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22410 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31754 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19956 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17462 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
43%
757мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 9598 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 12122 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 22820 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 11254 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 14077 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 2848 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 7282 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 14547 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 8584 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 21179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 21179 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 34802 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 82085 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 43996 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49747 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Клименко обговорив з дочкою Кіта Келлога репатріацію тіл полеглих захисників

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Ігор Клименко обговорив з Меган Моббс питання ідентифікації та репатріації тіл полеглих українських воїнів. Зустріч також стосувалася розширення можливостей експертів МВС та створення Національного банку біометричних даних.

Клименко обговорив з дочкою Кіта Келлога репатріацію тіл полеглих захисників

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з Меган Моббс, дочкою генерала Кіта Келлога, обговорив питання ідентифікації та репатріації тіл полеглих українських воїнів. Про це Клименко повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Сьогодні провів зустріч із президенткою Фундації The Romulus T. Weatherman Foundation Меган Моббс – донькою спецпредставника Президента США з питань України Кіта Келлога 

- повідомив Клименко.

Обговорили питання:

• репатріації тіл загиблих захисників та їхню ідентифікацію;

• розширення можливостей експертів системи МВС, які вже сьогодні проводять понад 90% усіх ДНК-експертиз в Україні;

• створення Національного банку біометричних даних, що дозволить поєднати ресурси МВС та інтегруватися з базами країн-партнерів;

• підготовки українських експертів та обмін їхнім унікальним досвідом із міжнародними партнерами.

Меган Моббс, як колишня військова, добре розуміє ціну нашої роботи та важливість місії МВС. Маємо підтвердження про подальшу співпрацю у напрямку ідентифікації тіл загиблих. Щиро вдячний Меган Моббс і Фундації за сталу підтримку України. Це допомога, яка має і практичне, і глибоке людське значення 

- написав Клименко.

Доповнення

У МВС визнали, що дуже мало інформації щодо зниклих безвісті військових у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку.

Хочу визнати, що по зниклим безвісти у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку дуже мало інформації. Є така проблематика, тіла під час репатріації з Бахмутського напрямку повертаються, це попередньо, що озвучує нам країна агресор, але це не дуже велика кількість 

- сказала начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська.

У 2025 році до України повернули понад 10 тисяч тіл військових. Ідентифікація загиблих часто відбувається за ДНК через стан тіл.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Кіт Келлог
благодійність
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Сполучені Штати Америки
Україна