МВС про зниклих безвісти у 2022-2023 роках на Бахмутському напрямку: щодо них дуже мало інформації

В МВС визнали, що дуже мало інформації щодо зниклим безвісти військовим у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку. Про це повідомила начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська під час брифінгу, передає УНН.

Хочу визнати, що по зниклим безвісти у 2022-2023 роках саме на Бахмутському напрямку дуже мало інформації. Є така проблематика, тіла під час репатріації з Бахмутського напрямку повертаються, це попередньо, що озвучує нам країна агресор, але це не дуже велика кількість - сказала Шидловська.

Шидловська заявила, що понад 10 тис. тіл, які були повернуті у 2025 році – це 69% від всіх тіл, які були повернуті по репатріації з початку повномасштабного вторгнення.

Понад 10 тис. тіл повернуто на Батьківщину. Це 69% від всіх тіл, які були повернуті по репатріації з початку повномасштабного вторгнення. На даний час тіла репатрійованих розвозяться по установах СМЕ (судово-медичні лабораторії) у 20 областях та місті Київ. У 2023 році установ, які працювали з репатрійованими тілами було лише 6 - розповіла Шидловська.

Вона зазначила, що постійно вживаються заходи щодо збільшення експертних установ, які проводять повнопрофільні ДНК-експертизи.

У 2023 році в системі МВС було лише 13 повнопрофільних ДНК-експертиз. Наразі їх 20. Тобто в 20 областях діють такі лабораторії. В поточному році в установах міністерство охорони здоров’я відкрилось також три лабораторії, які проводять повнопрофільні ДНК-експертиз - сказала Шидловська.

Шидловська нагадала, що у 2024 році було запроваджено анкету зниклого безвісти за особливих обставин.

Наше управління активно сприяє розшуку та ідентифікації тіл та рештків. На початку своєї роботи ми спираючись на міжнародний досвід запровадили анкету зниклого безвісти за особливих обставин. Багато сімей скористалися й подали анкети, за допомогою анкет, якщо родичі долучають якісні фото обличчя зниклого безвісти, а також його особливих прикмет, татуювань, ми здійснюємо пошук за допомогою спеціального програмного забезпечення. Ця робота була розпочата торік у ( у 2024 році – ред.) в травні. На даний час понад 2 тис. осіб були встановлені за допомогою такого програмного забезпечення в полоні. Ця інформація передається до Національної поліції, до Національного інформаційного бюро, до СБУ, до Координаційного штабу - повідомила Шидловська.

Контекст

Медійна ініціатива за права людини повідомляла, що Україна розслідує долю щонайменше 3000 військових, зниклих у боях із групою "Вагнер".

За даними "Медіазони", у боях за Бахмут загинули близько 20 тисяч вагнерівців. Скільки ж полегло українських військових, командування не повідомляє.

Втім, українські втрати значні. Це і убиті, і зниклі безвісти, і взяті в полон. Доля тисяч із них залишається невідомою.