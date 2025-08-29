МВД о пропавших без вести в 2022-2023 годах на Бахмутском направлении: о них очень мало информации

В МВД признали, что очень мало информации о пропавших без вести военных в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении. Об этом сообщила начальница отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Анастасия Шидловская во время брифинга, передает УНН.

Хочу признать, что по пропавшим без вести в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении очень мало информации. Есть такая проблематика, тела во время репатриации с Бахмутского направления возвращаются, это предварительно, что озвучивает нам страна агрессор, но это не очень большое количество - сказала Шидловская.

Шидловская заявила, что более 10 тыс. тел, которые были возвращены в 2025 году – это 69% от всех тел, которые были возвращены по репатриации с начала полномасштабного вторжения.

Более 10 тыс. тел возвращено на Родину. Это 69% от всех тел, которые были возвращены по репатриации с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время тела репатриированных развозятся по учреждениям СМЭ (судебно-медицинские лаборатории) в 20 областях и городе Киев. В 2023 году учреждений, которые работали с репатриированными телами, было всего 6 - рассказала Шидловская.

Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел

Она отметила, что постоянно принимаются меры по увеличению экспертных учреждений, проводящих полнопрофильные ДНК-экспертизы.

В 2023 году в системе МВД было всего 13 полнопрофильных ДНК-экспертиз. Сейчас их 20. То есть в 20 областях действуют такие лаборатории. В текущем году в учреждениях министерства здравоохранения открылось также три лаборатории, которые проводят полнопрофильные ДНК-экспертизы - сказала Шидловская.

Шидловская напомнила, что в 2024 году была введена анкета пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Наше управление активно способствует розыску и идентификации тел и останков. В начале своей работы мы, опираясь на международный опыт, ввели анкету пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Многие семьи воспользовались и подали анкеты, с помощью анкет, если родственники прикрепляют качественные фото лица пропавшего без вести, а также его особых примет, татуировок, мы осуществляем поиск с помощью специального программного обеспечения. Эта работа была начата в прошлом году (в 2024 году – ред.) в мае. В настоящее время более 2 тыс. человек были установлены с помощью такого программного обеспечения в плену. Эта информация передается в Национальную полицию, в Национальное информационное бюро, в СБУ, в Координационный штаб - сообщила Шидловская.

В Украине более 300 иностранцев, военных и гражданских, считаются пропавшими без вести

Контекст

Медийная инициатива за права человека сообщала, что Украина расследует судьбу по меньшей мере 3000 военных, пропавших в боях с группой "Вагнер".

По данным "Медиазоны", в боях за Бахмут погибли около 20 тысяч вагнеровцев. Сколько же пало украинских военных, командование не сообщает.

Впрочем, украинские потери значительны. Это и убитые, и пропавшие без вести, и взятые в плен. Судьба тысяч из них остается неизвестной.