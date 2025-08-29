$41.260.06
Эксклюзив
08:48 • 4602 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 18563 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 19547 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 28831 просмотра
05:00 • 28831 просмотра

Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 52997 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58525 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 133967 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69220 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78228 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113511 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
МВД о пропавших без вести в 2022-2023 годах на Бахмутском направлении: о них очень мало информации

Киев • УНН

 • 38 просмотра

МВД признает дефицит информации о пропавших без вести военных на Бахмутском направлении в 2022-2023 годах. Более 10 тысяч тел возвращено в Украину, что составляет 69% от всех репатриированных с начала вторжения.

МВД о пропавших без вести в 2022-2023 годах на Бахмутском направлении: о них очень мало информации

В МВД признали, что очень мало информации о пропавших без вести военных в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении. Об этом сообщила начальница отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Анастасия Шидловская во время брифинга, передает УНН.

Хочу признать, что по пропавшим без вести в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении очень мало информации. Есть такая проблематика, тела во время репатриации с Бахмутского направления возвращаются, это предварительно, что озвучивает нам страна агрессор, но это не очень большое количество

- сказала Шидловская.

Шидловская заявила, что более 10 тыс. тел, которые были возвращены в 2025 году – это 69% от всех тел, которые были возвращены по репатриации с начала полномасштабного вторжения. 

Более 10 тыс. тел возвращено на Родину. Это 69% от всех тел, которые были возвращены по репатриации с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время тела репатриированных развозятся по учреждениям СМЭ (судебно-медицинские лаборатории) в 20 областях и городе Киев. В 2023 году учреждений, которые работали с репатриированными телами, было всего 6

- рассказала Шидловская.

Репатриация погибших бойцов: за этот год возвращено более 10 тысяч тел29.08.25, 12:08 • 2388 просмотров

Она отметила, что постоянно принимаются меры по увеличению экспертных учреждений, проводящих полнопрофильные ДНК-экспертизы.

В 2023 году в системе МВД было всего 13 полнопрофильных ДНК-экспертиз. Сейчас их 20. То есть в 20 областях действуют такие лаборатории. В текущем году в учреждениях министерства здравоохранения открылось также три лаборатории, которые проводят полнопрофильные ДНК-экспертизы

- сказала Шидловская.

Шидловская напомнила, что в 2024 году была введена анкета пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Наше управление активно способствует розыску и идентификации тел и останков. В начале своей работы мы, опираясь на международный опыт, ввели анкету пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Многие семьи воспользовались и подали анкеты, с помощью анкет, если родственники прикрепляют качественные фото лица пропавшего без вести, а также его особых примет, татуировок, мы осуществляем поиск с помощью специального программного обеспечения. Эта работа была начата в прошлом году (в 2024 году – ред.) в мае. В настоящее время более 2 тыс. человек были установлены с помощью такого программного обеспечения в плену. Эта информация передается в Национальную полицию, в Национальное информационное бюро, в СБУ, в Координационный штаб

- сообщила Шидловская.

В Украине более 300 иностранцев, военных и гражданских, считаются пропавшими без вести01.07.25, 16:53 • 963 просмотра

Контекст

Медийная инициатива за права человека сообщала, что Украина расследует судьбу по меньшей мере 3000 военных, пропавших в боях с группой "Вагнер".

По данным "Медиазоны", в боях за Бахмут погибли около 20 тысяч вагнеровцев. Сколько же пало украинских военных, командование не сообщает.

Впрочем, украинские потери значительны. Это и убитые, и пропавшие без вести, и взятые в плен. Судьба тысяч из них остается неизвестной.  

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Киев